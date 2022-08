Vídeo: Pedro Monnerat e os detalhes essenciais da meia-guarda

Share it

Professor da nossa GMI Gordo Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Pedrinho Monnerat é um especialista em ações da meia-guarda, seguindo com firmeza a linhagem do professor Roberto Gordo.

Para mostrar seu conhecimento da meia, Pedro gravou um vídeo explicando os preceitos da guarda, que contempla os pilares da defesa, controle e ataque. No vídeo, Pedro exemplifica como os buracos na estratégia podem sacrificar as posições da meia-guarda, e aproveita para ensinar duas opções de raspagem seguindo o conceito.

Confira no vídeo abaixo e melhore hoje o seu jogo de meia-guarda, com Pedro Monnerat. Oss!

