Em mais uma pérola buscada nos arquivos do nosso canal faixa-preta no Youtube, temos abaixo o ataque duplo do campeão sem kimono Herbert Burns.

Confira como o mano de Gilbert Durinho usa de elasticidade para laçar o braço do oponente na primeira tentativa de finalização.

Assim que o adversário procura o ângulo para escapar, ele aplica mais duas finalizações simultâneas, no pescoço com o triângulo invertido e no braço com a kimura, para despachar de vez o adversário e ir para a galera.

Confira no vídeo exclusivo de GRACIEMAG.