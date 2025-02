Professor Marcus Meira estuda a defesa da montada

Share it

Professor na Action Jiu-Jitsu School, nosso GMI na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o faixa-preta Marcus Meira traz para o leitor assíduo um macete para sair com maior facilidade da montada.

Técnica de dominância, a montada traz algumas opções de fuga mas, dependendo do oponente, escapar da pressão por cima pode ser complicado. A posição de Meira, porém, traz um truque para sair da montada e repor a meia com maior facilidade.

Primeiro, o faixa-preta usa um gancho com o pé para dominar a canela adversária, de forma a criar espaço para espetar a perna. Em seguida, Meira parte com tudo com a perna para repor a meia-guarda e sair do sufoco da montada.

Confira em detalhes no vídeo abaixo!