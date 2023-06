Um estudo do leglock com a campeã Thaynara Dias

Share it

A faixa-preta Thaynara Dias, aluna do professor Alexandre Salgado na escola Double Five Vila Isabel, no Rio de Janeiro, atendeu o pedido dos leitores de GRACIEMAG e preparou uma posição altamente eficaz para você testar e finalizar o povo na academia.

Após o disputado treino de competição da equipe, que é realizado nas manhãs de segunda, quarta e sexta-feira, Thaynara mostrou os truques de uma das suas especialidades. Trata-se de um bote na chave de joelho a partir da guarda De la Riva.

Com o auxílio do namorado faixa-preta Renan Rodrigues, a atual vice-campeã brasileira no peso pesado detalhou os segredos da posição. “É fundamental tirar o pé da De la Riva e fechar o triângulo na outra perna dele para encaixar o leglock”, ensinou Thaynara.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons estudos.