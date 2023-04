UFC: Edson Barboza aplica nocaute brutal e fatura bônus

Share it

O brasileiro Edson Barboza voltou a vencer de forma espetacular no Ultimate. O craque de Nova Friburgo vinha de duas derrotas consecutivas e precisava de uma atuação imponente para se manter no ranking da divisão peso-pena. E, aos 37 anos, Edson provou que está entre os melhores da categoria.

Barboza aplicou uma joelhada brutal que derrubou Billy Quarantillo aos 2min37s do primeiro round da luta co-principal do UFC on ESPN 44, disputado em Kansas City, Missouri. O duelo estava bem equilibrado e ambos tinham conectado golpes duros na trocação.

A luta agarrada era o caminho a ser explorado pelo americano, mas ele não contava com o brilhantismo de Edson. O craque do muay thai preparou uma armadilha letal que desarmou o rival . A joelhada no instante em que Quarantillo entrou no single-leg liquidou a fatura.

Edson faturou o prêmio de “atuação da noite” e levou 50 mil dólares (cerca de R$ 245 mil na cotação atual). Foi o 11º bônus do brasileiro desde que foi contratado pela organização.

Outros quatro brasileiros estiveram em ação no UFC Holloway x Allem. Também no card principal o peso-galo Pedro Munhoz, parceiro de Edson Barboza na American Top Team, derrotou Chris Gutierrez por decisão unânime (triplo 30-27).

No card preliminar, Matheus Nicolau foi nocauteado por Brandon Royval, em combate que poderia definir o próximo desafiante ao cinturão dos moscas. A joelhada aplicada por Royval, ainda no primeiro round, abriu o caminho da vitória para o americano. O revés encerrou a sequência de seis vitórias de Matheus.

No único confronto entre brasileiras do evento, Denise Gomes frustrou a estreante Bruna Brasil. Denise nocauteou a compatriota no segundo assalto e conquistou sua primeira vitória na organização. Na luta principal da noite, Max Holloway superou o inglês Arnold Allen por decisão unânime dos jurados (49-46, 49-46 e 48-47).

Confira abaixo os resultados:

UFC on ESPN 44

Kansas City, EUA

15 de abril de 2023

CARD PRINCIPAL

Max Holloway venceu Arnold Allen por decisão unânime (49-46, 49-46, 48-47)

Edson Barboza venceu Billy Quarantillo por nocaute aos 2min37s do R1

Azamat Murzakanov venceu Dustin Jacoby por decisão unânime (triplo 29-28)

Ion Cutelaba venceu Tanner Boser por nocaute técnico aos 2min05s do R1

Pedro Munhoz venceu Chris Gutierrez por decisão unânime (triplo 30-27)

Rafa Garcia Jr. venceu Clay Guida por decisão unânime (triplo 30-27)

CARD PRELIMINAR:

Bill Algeo venceu TJ Brown por finalização a 1min40s do R2

Brandon Royval venceu Matheus Nicolau por nocaute aos 2min09s do R1

Zak Cummings venceu Ed Herman por nocaute aos 4min13s do R3

Gillian Robertson venceu Piera Rodriguez por finalização aos 4min21s do R3

Daniel Zellhuber venceu Lando Vannata por decisão unânime (29-27, 29-28, 30-27)

Denise Gomes venceu Bruna Brasil por nocaute técnico aos 2min42s do R2

Gaston Bolaños venceu Aaron Phillips por decisão unânime (29-28, 30-27, 30-27)

Joselyne Edwards venceu Lucie Pudilova por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)