Tererê e o Jiu-Jitsu ganham as telas da HBO Max em março

O filme “O Faixa-Preta: a verdadeira história de Fernando Tererê” brilhará nas telas da plataforma de streaming HBO Max a partir de março de 2023. Ao som de gritos de “Uh, Tererê” e aplausos, a pré-estreia do longa foi realizada na noite do dia 6 de outubro no shopping New York City Center, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Astro do Jiu-Jitsu, Fernando Tererê é interpretado pelo ator Raphael Logam. Produzido por Eduardo Ferro, o filme retrata a jornada completa do faixa-preta no esporte. Desde os primeiros passos na arte marcial até as grandes conquistas. A obra reproduz as adversidades e os perrengues que o lutador enfrentou ao longo de sua história e demonstra como ele se reergueu dentro e fora dos tatames. O longa é uma lição de vida e superação para os fãs do esporte e do consagrado faixa-preta, que destila suas pérolas no filme: “Se suor desse dinheiro, pobre nascia sem sovaco”, diz Logam/Tererê após um treininho.

Confira abaixo o trailer oficial do filme.