Templo do Jiu-Jitsu pode estar de mudança

O histórico dojô onde funciona a matriz da academia Gracie Humaitá, dentro das dependências do Colégio Padre Antônio Vieira, no Rio de Janeiro, deve mudar de endereço ainda este ano. A direção do colégio, que completou 82 anos em setembro, comunicou esta semana o encerramento de suas atividades no fim do ano letivo. A principal suspeita é de que o imóvel onde o colégio funciona foi vendido. Ou seja, muito provavelmente a matriz da Gracie Humaitá vai ter que ser transferida para um novo local.

Seria uma notícia de pouca relevância, caso o dojô em questão não tivesse sido palco de tantos momentos antológicos da história do Jiu-Jitsu, como as aulas do grande mestre Helio Gracie, e também o famoso confronto de vale-tudo entre integrantes do Jiu-Jitsu e da luta livre na década de 1980, só para citar dois episódios de destaque em qualquer enciclopédia da arte suave. Em depoimento à reportagem do GRACIEMAG.com, o professor Royler Gracie declarou que soube nos últimos dias que o colégio vai ser vendido e que a equipe ainda não definiu o novo rumo.

“Há cinco dias soube que o colégio vai ser vendido. Ainda não temos uma posição definida. É importante deixar claro que não é a Gracie Humaitá que vai fechar, mas sim, se for o caso, a localização da nossa academia matriz que vai ser transferida”, confirmou Royler.

Nossa reportagem também conversou com Rolker Gracie, líder da academia matriz da Gracie Humaitá, sobre o futuro da equipe.

“Estamos aguardando uma posição definitiva por parte do Colégio. Assim que tivermos essa informação, vamos informar à comunidade do Jiu-Jitsu sobre os passos futuros do nosso time”, afirmou Rolker.