Exército americano estuda Jiu-Jitsu na Gracie Barra, no Texas

Que o Jiu-Jitsu tem crescido mundo afora não é novidade. Muitos países e instituições vêm, há décadas, abraçando a arte marcial como filosofia de vida, ferramenta de ensino, defesa pessoal e muito mais.

Recentemente, foi a vez do Exército americano, mais precisamente o Headquarters 3 Calvary Regiment, do Texas. Os oficiais participaram de uma aula de situação de combate com o professor Jean Pierre, faixa-preta da Gracie Barra.

Originalmente de Teresópolis, no Rio de Janeiro, hoje sob os cuidados do professor Fábio Gigantinho em Austin, Texas, o jovem Jean Pierre, de 28 anos, juntou o kimono e a farda do exército americano para expor suas técnicas de defesa pessoal. Ele completou:

“O Jiu-Jitsu vai muito além das competições, vai além do tatame. Ele pode ser usado no dia a dia tanto em sua forma filosófica como também disciplinar. Embora o cenário no dia da aula fosse desafiador, com chuva e frio às 6h da manhã, foi muito prazeroso ver os soldados empolgados e querendo aprender mais sobre a nossa arte suave. Me fez lembrar o quão poderoso é o Jiu Jitsu. Eu me senti grato pela oportunidade de estar junto a essa tropa.”