Suyan Queiroz ensina raspagem da guarda-aranha na First BJJ

Se você está com pouco repertório para raspar o adversário, o professor Suyan Queiroz, à frente da First BJJ, sediada em Utah, nos Estados Unidos, traz a solução. Suyan, que recebeu a faixa-preta das mãos de Carlson Gracie em 1998, ensina uma raspagem da guarda-aranha.

Repare que Suyan faz pegadas nas mangas do adversário, coloca o pé no bíceps, laça o braço do oponente e entra com um gancho na perna dele. Em seguida, o professor estica a perna que está no bíceps e executa a raspagem. Suyan termina a posição com duas variações: na montada ou com uma finalização no armlock.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons treinos.