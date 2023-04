Roberto Cyborg explica o que o motiva a seguir lutando Jiu-Jitsu

Share it

O pantaneiro cascudo Roberto “Cyborg” Abreu está confirmado no GP Absoluto do BJJ Stars 10, a ser disputado no sábado 22 de abril, no Pacaembu, em São Paulo. Aos 42 anos, Cyborg garantiu estar animado para mais um enorme desafio. Dono de uma carreira vitoriosa no Jiu-Jitsu, o craque da Fight Sports pretende provar no torneio que a idade é apenas um número e contou o que o motiva a se manter na ativa contra jovens astros, como Erich Munis, Mica Galvão, Victor Hugo Costa e outras feras.

“Muita gente luta porque gosta de ser campeão. Eu luto porque gosto de lutar. Adoro desafios. Nem sempre preciso estar preparado ou fazer um camp. Gosto do desafio e me desafio diariamente. Acredito que esta seja a minha maior motivação sempre: o amor pelo Jiu-Jitsu e os desafios. Tento passar isso pra quem está à minha volta e admira meu trabalho. Muita gente tem muita desculpa. Enquanto eu estiver lutando no adulto, vou para fazer frente e ganhar de quem estiver na minha frente. A idade, afinal, é só um número”, reforçou o bicampeão pan-americano.

O faixa-preta é um competidor nato há décadas e vivenciou o crescimento do Jiu-Jitsu quanto a evolução dos torneios e a valorização da premiação. O lutador exaltou o BJJ Stars, que premiará o vencedor do GP Absoluto com um cheque de R$ 200 mil, e destacou a importância do evento para o esporte.

“O torneio vem sempre se superando quanto à qualidade da produção. E agora, trazendo uma premiação como esta, com certeza o BJJ Stars sobe de patamar. Fico feliz demais em ver no nosso país um evento como o BJJ Stars investindo e apostando no nosso Jiu-Jitsu”, compartilhou o veterano.

Um dos atrativos desta edição do BJJ Stars é a presença do rapper Ice Blue, do icônico grupo Racionais MC’s, numa das superlutas. Ice Blue medirá forças com Alexandre Godoy. Roberto Cyborg enalteceu a atitude do rapper e reiterou o impacto que a presença do artista pode causar na comunidade do Jiu-Jitsu.

“Acredito que exemplos como o dele competindo seja de muito valor, pois como ídolo e alguém que teve um história incrível, diz muito sobre a entrada dele no tatame. Com certeza, essa atitude dele de competir vai despertar a curiosidade de muitas pessoas. O esporte, assim como a música, inspiram. O Jiu-Jitsu, para mim, é o maior instrumento de desenvolvimento pessoal que existe, de auto-entendimento, assim como a música. Esta combinação é perfeita. E exemplos como esse do Ice Blue são muito importantes. Feliz de estar lá para ver ele lutar”, completou Cyborg.

Os portões do Pavilhão Pacaembu abrem às 17h do próximo sábado. Os ingressos para o evento e o PPV já estão à venda e podem ser adquiridos através do site www.bjjstars.tv.

Confira abaixo o card completo:

BJJ Stars 10

22 de abril de 2023

Pavilhão do Pacaembu, São Paulo

GP Absoluto:

Erich Munis

Kaynan Duarte

Mica Galvão

Fellipe Andrew

Victor Hugo

Roberto Cyborg

Patrick Gaudio

Gutemberg Pereira

Adam Wardzinski

Mauricio Oliveira

Devhonte Johnson

Otavio Nalati

Pedro Lucas

Uanderson Ferreira

Guilherme Lambertucci

Vinicius Liberati

Superlutas:

Ice Blue x Alexandre Godoy

Amanda Hening x Ingridd Alves

Lucas Maquine x João Rocha