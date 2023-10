Relembre Gordon Ryan x Toquinho antes da próxima luta do astro sem kimono, no UFC

Share it

O UFC tem percebido a força – e o dinheiro – do Jiu-Jitsu sem kimono, e vem investindo na audiência dos fãs do grappling, velho conhecido dos nossos leitores desde que se chamava submission e levantava a plateia no ADCC, evento criado em 1998 em Abu Dhabi.

A bola da vez será o evento UFC Fight Pass 5 em 9 de dezembro em Las Vegas, onde Gordon Ryan vai defender uma invencibilidade que vem desde maio de 2018. O último a vencer o rei sem pano foi Vinny “Pezão” Magalhães, no evento ACB JJ 13, por 5 a 0.

O oponente escolhido para tentar parar Gordon é o habilidoso peso superpesado Mason Fowler, um ex-jogador de rúgbi e atleta do treinador Caio Terra. Mason foi campeão mundial nas faixas roxa e marrom e campeão brasileiro faixa-preta em 2022, no peso pesadíssimo, feito que apenas outros dois americanos haviam alcançado: Rafael Lovato e Isaac Doederlein. Fowler tem um card sólido de 39 vitórias e 4 derrotas sem pano.

O evento aposta alto ainda num tira-teima e tanto: Nicholas Meregali x Felipe Preguiça. O UFC quer ver ainda em breve o retorno de GSP contra Nick Diaz, nas regras do grappling, mas os veteranos ainda estão contundidos. O card completo será divulgado em breve.

Para esquentar para o retorno do Rei, relembre uma guerra de 15 minutos de Gordon Ryan contra o então temido desenroscado de tornozelos, a fera mineira Rousimar “Toquinho” Palhares. A luta aconteceu em outubro de 2019, no World Jiu-Jitsu Festival, na Califórnia, logo depois de Gordon faturar o duplo ouro no ADCC 2019.

Repare nas esgrimas e pegadas de costas de Gordon, e nos bloqueios e na raça de Rousimar.