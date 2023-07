Relembre a façanha inédita de Rodrigo Comprido no Mundial 1999

Share it

O carioca Rodrigo “Comprido” Medeiros marcou época no Jiu-Jitsu pela técnica refinada e pela personalidade cativante. Então representante da Alliance, o lutador formado por Romero “Jacaré” Cavalcanti alcançou um feito inédito em seu primeiro Mundial na faixa-preta. “Comprido” estremeceu o famigerado Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, ao se tornar o primeiro atleta a vencer por finalização na final do absoluto faixa-preta.

A façanha ocorreu no Mundial 1999, a quarta edição do torneio mais importante de Jiu-Jitsu. Rodrigo Comprido, que derrotara o astro Zé Mario Sperry, atual campeão do aberto, na semifinal, mediu forças com Roberto “Roleta” Magalhães na disputa pelo ouro.

Para delírio de seus companheiros da Alliance, Comprido liquidou a fatura em coisa de 20 segundos. Ele finalizou Roleta com um ataque letal na chave americana de pé. No ano seguinte, Rodrigo Medeiros conquistaria o bi absoluto. Além de Comprido, Roger Gracie (2007 e 2009) e Victor Hugo (2023) foram os únicos a vencer por finalização na final do aberto.

Confira o duelo no vídeo a seguir. Oss!