Quem reinará no fim do ano na temporada do Jiu-Jitsu?

Para quem luta, treina ou apenas curte artes marciais, que fim de semana é esse, amigo!

Mike Tyson de volta em Dallas, Rodolfo Vieira de volta aos tapetes no Rio de Janeiro e, como se não bastasse, Tainan Dalpra, Kennedy, Erich Munis, Gabi Pessanha & cia na briga pela reluzente coroa da IBJJF, na Califórnia.

O evento The Crown será neste dia 17 de novembro na Pirâmide de Long Beach – entre um jogo de basquete da universidade e uma partida de vôlei feminino no ginásio. A seleção de atletas do evento da IBJJF promete, no entanto, ofuscar as enterradas e bloqueios nas quadras da Walter Pyramid.

O torneio com feras convidadas conta com seis divisões, de oito competidores cada – o campeão de cada divisão ganha 20 mil dólares. O vice ganha 5 mil.

Confira os craques no páreo e comente: quem vai ficar com a Coroa do Jiu-Jitsu este ano?

Pena masculino:

Diego “Pato” Oliveira

Kennedy Maciel

Shane Jamil Hill-Taylor

Ademir Barreto

Osvaldo “Queixinho” Moizinho

Marco Mendes

Eduardo “Dudu” Granzotto

Joao Mendes

Médio masculino:

Tainan Dalpra (campeão do Crown em 2023)

Andy Murasaki

Francisco Lo

Mauricio Oliveira

Manuel Ribamar

Elijah Dorsey

Jaime Canuto

Gabriel Galvao

Pesado masculino:

Adam Wardzinski

Gustavo Batista

Horlando Monteiro

Rider Zuchi

Mateus Rodrigues

Paulo Merlin

Patrick Gaudio

Matheus Spirandeli

Superpesado feminino:

Gabrieli Pessanha (campeã do Crown em 2023)

Nathiely de Jesus

Melissa Stricker

Tamiris Silva

Giovanna Jara

Isabely Lemos

Mayara Custodio

Maria “Maca” Vicentini

Leve feminino:

Luiza Monteiro (campeã do Crown em 2023)

Janaina Lebre

Brianna Ste-Marie

Margot Ciccarelli

Cassia Moura

Jaine Fragoso

Vitoria Vieira

Vitoria Assis

Pesadíssimo masculino

Erich Munis (campeão do Crown em 2023)

Gutemberg Pereira

Pedro Machado

Marcus “Scooby” Ribeiro

Roosevelt Sousa

Felipe “Laranjinha” Costa

Kjetil Lydvo

Kristof Szucs

Siga @Ibjjf para saber mais.