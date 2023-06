Gordon Ryan celebra retorno aos treinos após quatro meses parado

Share it

Gordon Ryan está de volta aos treinos e iniciou e apresentou uma evolução expressiva de sua forma física após se recuperar de uma infecção estomacal. Há cerca de dois meses, o astro do Jiu-Jitsu sem kimono preocupou a comunidade do Jiu-Jitsu ao publicar uma foto de seu estado atlético. Na ocasião, Gordon afirmou que estava com 91kg, peso que não batia desde os 21 anos, como o próprio declarou.

Nesta semana, o americano de 27 anos fez um registro otimista. O pentacampeão do ADCC aferiu 106.5kg na balança e mostrou a evolução de seu quadro de saúde. Diante da presença de seu professor, o faixa-preta John Danaher, e de seus parceiros de equipe, Ryan anunciou na noite desta terça-feira seu retorno aos tatames.

“Já faz quase quatro meses que não conseguia pisar nos tatames”, recordou Gordon. “De longe, foi o maior tempo que já fiquei fora dos treinos, e estou feliz. Dei umas voltas com meu amigo de longa data e mentor Brian Glick aqui no Instituto de Performance do UFC. Também tivemos algumas lendas do Jiu-Jitsu, da luta livre e do MMA no treino de hoje. Uma viagem rápida a Las Vegas para assistir os meninos e resolver alguns negócios e mídia do UFC, e depois para o Havaí para mostrar a todos o que eu estava pensando e trabalhando antes de ficar doente. Mal posso esperar para ver todos lá”, celebrou o faixa-preta.

Gordon Ryan foi a Las Vegas para prestigiar o UFC Fight Pass Invitational 4, a ser disputado nesta quinta-feira, 29 de junho, e acompanhar de perto seus companheiros de equipe. “Big” Dan Manasoui está confirmado no GP Absoluto, enquanto Nicholas Meregali e Helena Crevar enfrentam Roberto “Cyborg” Abreu e Emily Fernandez, respectivamente. Gordon ainda contou com a presença de sua esposa, a brasileira Nathalia Santoro, e de Dominick Cruz no tatame do UFC PI.

