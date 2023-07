Qual seria o evento de Jiu-Jitsu dos seus sonhos? Perguntamos à AI

Share it

Desde 1994, a equipe de GRACIEMAG se acostumou a ver duelos inacreditáveis, a sonhar com revanches épicas e imaginar o card impossível, aquele que lotaria qualquer arena, em qualquer canto do planeta.

Para surfar a onda da inteligência artificial, nossos repórteres quiseram saber se os computadores também entendem de Jiu-Jitsu, e se saberiam montar um card inesquecível, com lutas que fariam qualquer torcedor babar.

O sistema vasculhou as informações e os registros à disposição e montou um evento hipotético bombástico, com atletas que reinaram nos últimos 30 anos. Vale destacar que a IA apenas elencou os combates, e coube a nossa equipe destrinchar e pensar em como seriam.

Confira e comente: que luta faltou?

1. Roger Gracie x Gordon Ryan (nas regras sem kimono)

Roger e Gordon fariam a luta principal deste card dos sonhos. O combate seria disputado sem kimono, já que ambos escreveram seus nomes na história do ADCC com títulos absolutos inesquecíveis. Roger faturou o ouro duplo na edição de 2005, na Califórnia, ao finalizar os oito oponentes que teve pela frente – feito inédito na história do evento. Gordon também se consolidou como um competidor implacável no ADCC e tornou-se pentacampeão do torneio de Abu Dhabi. O pupilo de John Danaher é o único atleta campeão em três categorias diferentes no ADCC (até 88kg, até 99kg e acima de 99kg). A grande questão é se o Gracie conseguiria aplicar seu Jiu-Jitsu simples e letal diante das arapucas e chaves de pé tramadas pelo americano.

2. Marcus Buchecha x Rodolfo Vieira

Antes de abraçarem o MMA, Marcus Buchecha e Rodolfo Vieira colidiram nos principais campeonatos de Jiu-Jitsu de 2011 a 2014 e fizeram lutas intensas e memoráveis. O primeiro embate foi disputado na semifinal do absoluto do Mundial 2011. Na ocasião, Rodolfo teve atuação impecável e finalizou Buchecha no armlock. Dali em diante, Buchecha, que futuramente se tornaria o lutador com mais títulos mundiais pela IBJJF (13), frustrou o jogo do “Rolo Compressor” da GFTeam e o derrotou nas cinco vezes seguintes que se enfrentaram. Nesta hipotética luta co-principal, será que o pupilo de Julio Cesar Pereira interromperia a sequência de vitórias do amigo?

3. Rickson Gracie x Wallid Ismail

Um duelo certamente capaz de atrair multidões. O filho de Helio Gracie colocaria sua invencibilidade em jogo para vingar o irmão Royce, estrangulado pelo lutador pop Wallid em 1998, com aquele famigerado relógio. A luta ainda teria potencial para o povo amante do Jiu-Jitsu aplaudir os faixas-vermelhas Helio e Carlson, tio e sobrinho, um em cada córner. Dá para imaginar?

4. Rafael Mendes x Lucas Lepri

Rafael Mendes e Lucas Lepri dominaram os pesos pena e leve, respectivamente, na década passada. Hoje professor condecorado da Art of Jiu-Jitsu, Rafael tinha um Jiu-Jitsu indecifrável e finalizador que lhe garantiu seis títulos mundiais – um a menos do que o craque da Alliance. Após vencer a edição de 2007, Lepri imperou no Mundial da IBJJF de 2014 a 2019, até se aposentar do esporte. Quem venceria? O criativo Mendes, mais leve, ou o simplificador Lepri?

5. Xande Ribeiro x Fernando Augusto “Tererê”

Fernando Tererê volta e meia procurava provar que “a formiga podia bater a barata”, e gostava de duelos no absoluto ou contra craques mais pesados. Por isso Xande Ribeiro seria o oponente ideal, num possível combate eletrizante. O carismático faixa-preta do morro do Cantagalo, formado por Alexandre “Gigi” Paiva, demonstrava nos campeonatos sua técnica apurada e sua ginga particular para passar a guarda dos adversários. Ele teria uma árdua tarefa de desvendar a intransponível guarda diamante de Xande.

6. Bruno Malfacine x Guilherme Mendes

Acompanhado do irmão Rafael, Guilherme Mendes poderia medir forças com o tarimbado peso-galo da Alliance neste evento galáctico. Malfacine foi o único atleta na história da modalidade a conquistar dez títulos mundiais apenas em sua categoria e brilhou por mais de uma década nos campeonatos de Jiu-Jitsu. A única colisão entre eles ocorreu no Pan 2012, quando Bruno levou a melhor nos pontos. Com a revanche derradeira, Malfacine poderia ampliar sua sequência de vitórias sobre Guilherme e o professor da AOJ teria a chance de empatar a disputa.

7. Ricardo Arona x Ronaldo Jacaré (sem kimono)

Ricardo Arona e Ronaldo Jacaré paralisariam qualquer campeonato para a disputa de um confronto galáctico sem kimono nas regras do ADCC. Dois dos competidores mais implacáveis no início da década de 2000, Arona e Jacaré fizeram história no glamouroso evento de Abu Dhabi. O “Tigre da escola Carlson Gracie” se consagrou tricampeão do ADCC e também venceu a superluta na edição de 2003, contra Mark Kerr. Arona encantou os fãs de Jiu-Jitsu pelas quedas plásticas e pelo ímpeto avassalador. Já o capixaba, ouro na edição de 2005, ao derrotar Demian Maia na final da categoria até 88kg, detinha uma vontade ímpar, um gás blindado e um Jiu-Jitsu finalizador.

Quem venceria esse duelo de gigantes do ringue, que reinaram no ADCC?

E aí, fiel leitor? Faltou algum combate para você? Comente. Oss!