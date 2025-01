Quais os critérios para você se tornar um faixa-preta completo? Peposo explica

Share it

Fundada em setembro de 2000 em Belo Horizonte, a Associação Recreativa e Esportiva Peposo Team busca servir e ajudar a comunidade ao disseminar as práticas saudáveis do Jiu-Jitsu, esportivo ou voltado para a defesa pessoal e formação de instrutores e policiais.

Formado em Jiu-Jitsu em 1999, pelas mãos do professor Vinicius “Draculino” Magalhães na Gracie Barra-BH e por mestre Carlos Gracie Jr, o policial faixa-preta Paulo Rodrigues “Peposo” Curi estudou outras artes, sendo discípulo no judô de mestres conceituados, como Atrairzo Gonçalves, que treinou com grande mestre Osvaldo Gracie.

Nesses 25 anos de equipe, Paulo Peposo passou dos 105 faixa-pretas graduados. A pedido do GRACIEMAG.com, o professor da Peposo Team avaliou o que faz um faixa-preta completo, hábil e merecedor da distinção.

De acordo com Paulo, “a avaliação de um lutador não se limita ao nível de conhecimento teórico e técnico, nem ao seu imprescindível arcabouço científico no campo de defesa pessoal. É uma avaliação constante, global e integral, em que se valoriza o tempo de prática, a disputa em competições, o relacionamento interpessoal e os valores e atitudes demonstradas dia a dia.”

Confira os 20 itens principais para você se formar um faixa-preta respeitado, de acordo com a cartilha da Peposo Team. Oss!



1. Coragem para você ser quem é

2. Persistência para aprender o que não sabe

3. Capacidade de superação de obstáculos

4. Trabalho incansável em prol do engrandecimento físico, mental, intelectual, individual e coletivo

5. Manter uma atitude respeitosa desde o momento de entrar no tatame até o instante de deixar

6. Respeito a pilares e etiquetas básicas do Jiu-Jitsu. Por exemplo, treinar com um kimono sujo é considerado desrespeito aos parceiros e parceiras de treino

7. Sempre que precisar ajeitar seu kimono e amarrar a faixa, vire-se para a parede

8. Acumular conhecimentos básicos sobre a história da arte marcial e sobre as instituições do Jiu-Jitsu, no Brasil e em Minas Gerais

9. Estudo de noções básicas e preliminares do idioma japonês para entender os comandos dos mestres

10. Domínio técnico e do tempo das posições de defesa pessoal

11. Entender que movimentos não são permitidos no Jiu-Jitsu de competição

12. Cumprir cursos básicos e noções de primeiros socorros

13. Cursos básicos de arbitragem na CBJJ

14. Compreensão sobre hierarquia dentro e fora da academia

15. Ter a lealdade e o sentimento de companheirismo como princípios

16. Saber transmitir conhecimento aos menos graduados

17. Ser capaz de ministrar uma aula e ensinar posições técnicas e seus detalhes

18. Ser uma referência positiva na academia, inspirando a todos pela dedicação, comparecimento e consistência

19. Cultivar ótimos relacionamentos na equipe

20. Ter um jogo refinado, e saber rolar com todo mundo – em pé, no chão, sem kimono