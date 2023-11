Share it

“No Jiu-Jitsu as melhores técnicas são as simples, que você realiza com três movimentos e pronto”, costuma ensinar o professor Luiz Dias, da escola GAS Jiu-Jitsu em Laranjeiras, no Rio.

Hoje, o faixa-preta carioca, ex-jogador de futebol de praia e professor de biologia, mostra como surpreender do cem-quilos e finalizar sem complicar. Aprenda e bons estudos.