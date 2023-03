Pan 2023: Nico Maglicic vence Rayron no absoluto marrom

Share it

O segundo dia de ação do Pan 2023 agitou o Parque Patrimonial de Osceola, em Kissimmee, Flórida, na quinta-feira, 23 de março. Faixas-marrons e as faixas-roxas protagonizaram duelos eletrizantes em busca da medalha dourada. O maior destaque ficou com o craque australiano Nicholas Maglicic, aluno de André Galvão.

O atleta da Atos conquistou o ouro duplo após triunfar no absoluto e no superpesado. Ele, que já levara o título do aberto na edição passada como faixa-marrom, conseguiu repetir a façanha com uma campanha sem falhas. Ao longo da competição, Nico finalizou quatro das seis lutas que disputou. Ele decidiu apenas as finais nos pontos.

Maglicic mediu forças com Rayron Gracie na final do absoluto e comprovou a grande fase. O australiano se impôs e marcou 5 a 0, ao raspar e passar a guarda do filhão de Ryan.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IBJJF (@ibjjf)

Na decisão do superpesado, Nico fez outro lutaço ao bater André Fernando Soares por 9 a 8, de virada. O lutador da Checkmat, que finalizou Rayron na semifinal, largou na frente após conseguir uma raspagem da guarda-aranha. Mas a joia da Atos reverteu a desvantagem para sair vitorioso. Nico mostrou a alta periculosidade de sua guarda flexível, mas também provou-se um passador fora de série.

O talento Giovanna Jara também teve atuação de gala no Pan 2023. Atual campeã europeia, Giovanna adicionou mais um ouro duplo neste ano. A jovem estrela da Dream Art, que finalizou as duas lutas que disputou no peso pesado, manteve o ímpeto avassalador no absoluto. Ela passou a guarda de Maria Carolina Barón e superou a adversária por 3 a 0 para levar o título no aberto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IBJJF (@ibjjf)

Giovanna precisou de apenas 50s para liquidar a fatura na final do peso médio. Ela chegou nas costas de Nia Blackman e executou com maestria um estrangulamento com a gola.

Na faixa-roxa, uma magrinha chocou a torcida na Flórida. Diante de adversárias maiores e mais pesadas, Beatriz Gutierrez sobressaiu na categoria e no absoluto. A atleta da Dream Art teve desempenho estonteante e faturou o doblete. Beatriz assegurou a medalha dourada no absoluto ao bater a peso médio Giovanna Carneiro – atual campeã mundial absoluta entre as roxas – por 2 a 0, após efetuar uma raspagem da guarda-aranha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IBJJF (@ibjjf)

Beatriz não tomou conhecimento de Aylla Raphaelly na final do peso-pena. A lutadora da Dream Art abriu 6 a 0 e estrangulou com um ataque nas costas.

Todos os holofotes estavam voltados para a estreia de Cole Abate na faixa-marrom em grandiosos torneios da IBJJF. Graduado após brilhar no Europeu 2023 como faixa-roxa, Cole finalizou quatro das cinco lutas no peso leve com estrangulamentos a partir das costas. O prodígio da AOJ só não venceu a final por meio da via rápida. O único a endurecer com o “Menino de Gelo” foi Mateus Moraes. Cole derrotou o brasileiro por uma vantagem, dada após chegar na lateral.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IBJJF (@ibjjf)

Vale destacar que Cole finalizou Thiago Saboia, atual campeão europeu da categoria, na semifinal do peso leve. O pupilo dos irmãos Mendes aplicou um estrangulamento com a gola para boletar a vitória.

Clique aqui para conferir todos os resultados do Pan 2023.