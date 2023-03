Pan 2023: faixa-roxa da Dream Art conquista ouro duplo

Share it

Os faixas-roxas estremeceram o Parque Patrimonial de Osceola, em Kissimmee, Flórida, nesta sexta-feira, 24 de março. O terceiro dia do Pan 2023 foi agitado por joias da nova geração, que protagonizaram duelos eletrizantes na caça ao título do torneio. O nome do dia no adulto foi Rafael Borges. O atleta da Dream Art boletou o ouro duplo, após vencer o peso médio e o absoluto.

A caminhada de Rafael rumo ao topo do pódio foi conturbada e exigiu garra. A final do absoluto promoveu o embate entre os campeões dos pesos médio e pesado. Rafael travou um duelo emocionante com Natã Tenca, que se garantiu na decisão após finalizar Pedro Filho em 11s, graças a uma fulminante chave de pé. Ele também usou este ataque para vencer a final do peso pesado.

Natã adotou a mesma estratégia na final do aberto e arriscou o bote no pé nas primeiras interações. Rafael encontrou dificuldades para se desvencilhar da posição, mas defendeu aos poucos o ataque. Em seguida, os lutadores ficaram em pé e o atleta da Dream Art derrubou o adversário no single-leg. Tenca esboçou ataques da guarda fechada, no entanto, Rafael não oferecia brechas para o oponente sonhar com a vitória.

Quando tudo parecia definido, Natã Tenca encaixou um triângulo na reta final do combate. Apesar da pressão imposta por Natã, a bravura de Rafael falou mais alto e ele aguentou a pressão até o estouro do cronômetro. Aliviado, o campeão mancou, andou em direção ao árbitro e teve o braço erguido. Ao longo de sua jornada no aberto, o lutador da Dream Art venceu as quatro lutas por pontos.

O desfecho no peso médio foi mais tranquilo para Rafael Borges. O lutador da Dream Art finalizou Corey Dorsey com um estrangulamento nas costas, quando já vencia o confronto por 6 a 0. Dorsey optou por não desistir e apagou nos segundos finais da luta.

Se no aberto o campeão percorreu caminho dramático, a tônica no peso médio foi diferente. Ele finalizou quatro dos cinco combates que disputou com estrangulamentos a partir das costas. Apenas Alexandre Pita, na semifinal, levou o embate para a decisão dos jurados, após o placar zerado.

