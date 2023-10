Gordon Ryan comenta como Roger Gracie influenciou seu jogo

Share it

Em entrevista recente ao Canal Combate, a fera Gordon Ryan falou das grandes lendas do Jiu-Jitsu que ele aprendeu a admirar, como Marcus Buchecha e Marcelo Garcia. Mas quem seria o lutador favorito do rei sem pano?

Ele respondeu assim, aos repórteres Ana Hissa e Adriano Albuquerque:

“Pude treinar ou competir com várias lendas do esporte, mas o Roger é quem considero o melhor de todos os tempos. Ele foi bem sucedido no MMA, ganhou cinturão no One FC, varreu no Mundial e ganhou três ADCCs – um deles ao finalizar todos os oponentes. Ele fez tudo. Eu respeito muito o Roger porque ele apresentou um jogo com muitas camadas. A maioria dos lutadores é boa no seu plano A, mas basta você passar sua guarda ou pegar as costas e eles desmoronam. Roger se via em posições ruins em várias lutas e se recuperava, e terminava vencendo. Ele não era fácil de derrubar, menos ainda de finalizar – repare, ele estava numa chave de braço estendida contra o Buchecha [no Metamoris] e escapou! Ele era muito duro de vencer, nunca foi finalizado na faixa-preta, e finalizou caras por toda sua carreira. E finalizava com o mesmo golpe várias vezes.”

Gordon Ryan ainda comentou como o jogo de Roger Gracie o influenciou:

“Eu não o idolatrava porque não idolatro ninguém, mas eu o admirava demais. Puxei muito do seu jogo e dos seus conceitos. Eu só tive três dias com ele recentemente, e fizemos sete ou oito treinos com e sem pano. Mas ele é provavelmente a pessoa no Jiu-Jitsu de quem absorvi mais num curto período de tempo. Você pode ver que ele pensa o esporte de uma forma completamente diferente do resto. E ele é um bom professor também. O modo como ele aborda o esporte é completamente diferente dos demais. E mesmo agora que ele não compete mais, quase 20 anos depois do seu auge, ele ainda é competitivo contra os melhores. Isso é muito impressionante, porque a maioria dos caras da geração dele, se forem competir com os caras atuais hoje, serão esmagados. Contra o Roger, você ainda teria uma luta duríssima contra os atuais.”

E seu lutador predileto em todos os tempos, amigo leitor? Quem teria sido? Oss!