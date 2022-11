Os benefícios do Jiu-Jitsu para o jovem pitbull do Flamengo, João Gomes

Share it

Futebol e Jiu-Jitsu podem se completar?

Para o incansável João Gomes, pitbull da meia-cancha do Flamengo, sim, e muito.

João Gomes começou a treinar há sete meses, após espiar curioso os treininhos do faixa-preta Mauricio Weibel no condomínio onde o jogador mora, no Rio. Ele só conhecia o Jiu-Jitsu pelo YouTube, mas queria experimentar, quem sabe um dia.

Após algumas conversas, João Gomes se mostrou decidido e pediu ao professor para providenciar um kimono para as aulas particulares. Nos dias de folga e quando não estava viajando para jogar, o volante se transformou num dos alunos mais empolgados que Mauricio Weibel já teve.

“O João treina leve e solto, por puro lazer”, avaliou o faixa-preta formado pela fera Everaldo Penco. “O Jiu-Jitsu tem sido para ele uma ferramenta ideal para aliviar a tensão comum ao jogador profissional. O João é um jovem craque de 21 anos, e o Jiu-Jitsu é um esporte que faz muito bem para a cabeça, além de dar elasticidade e tônus ao atleta. É uma arte que prega muito o respeito, fortalece conceitos como a hierarquia e a capacidade de trabalhar sob pressão. No caso dele, a arte marcial o ajuda a se manter sempre frio e calmo para tomar a melhor decisão dentro do gramado. Quer dizer, os treinos têm sido bons para o corpo e mente – não, não sei dizer se influenciaram na conquista da Libertadores, mas certamente o João está cada dia mais confiante e leve em campo”, concluiu.

Será que a faixa-azul vem no fim do ano? Se depender da garra do pitbull flamengo, não vai demorar.

