Os ajuste do armlock, segundo a campeã Luciane Silva

No Jiu-Jitsu, a eficácia de um golpe depende da execução correta de diversas minúcias técnicas. Como várias pequenas peças que formam uma grande engrenagem. É por essa perspectiva que, hoje, quero compartilhar com você os ajustes fundamentais de um dos meus golpes favoritos: o armlock, uma das técnicas mais eficientes e versáteis da cartilha do BJJ.

Com a execução correta, o armlock pode ser aplicado em várias situações durante o combate. Além de mim, grandes nomes do Jiu-Jitsu também utilizaram e utilizam a técnica do armlock para se consagrar nas competições.

Kyra Gracie

• Uma das mulheres mais bem-sucedidas no BJJ, Kyra utilizou o armlock diversas vezes em sua carreira, especialmente em lutas de alto nível em campeonatos mundiais.

Marcus Buchecha

• Embora Buchecha seja conhecido por sua diversidade técnica, ele também conquistou vitórias importantes utilizando armlocks, especialmente em transições rápidas a partir do controle lateral ou montada.

Roger Gracie

• Roger é amplamente considerado um dos maiores competidores de BJJ de todos os tempos. Ele é conhecido por suas finalizações clássicas e precisas, incluindo armlocks. Um de seus títulos mundiais foi conquistado com um armlock, mostrando sua maestria em posições básicas.

Rodolfo Vieira

• Rodolfo, conhecido por seu estilo agressivo e domínio absoluto, finalizou várias lutas em campeonatos mundiais com armlocks, aproveitando seu controle absoluto por cima.

O armlock clássico pela guarda

1. Controle dos braços

Da guarda fechada, seu objetivo inicial é controlar o braço do oponente que será atacado. Para isso, segure o punho dele com uma mão enquanto, com a outra, domine o seu cotovelo. Puxe o braço em direção ao seu peito, criando um ângulo desfavorável para ele.

2. Quebra de postura

Com as pernas fechadas ao redor da cintura do oponente, puxe-o para baixo, trazendo sua cabeça em direção ao seu peito. Esse movimento quebra a postura dele, dificultando qualquer tentativa de defesa.

3. Ajuste do quadril

Um dos detalhes cruciais é o ajuste do quadril. Gire o quadril para o lado do braço que será finalizado. Para isso, coloque o pé oposto no quadril do oponente, criando espaço para girar.

4. Controle da cabeça

Passe sua perna por cima da cabeça do oponente, posicionando sua panturrilha contra a nuca dele. Isso é essencial para limitar os movimentos e evitar que ele se levante.

5. Finalização

Cruze as pernas, mantendo o joelho bem próximo ao braço do oponente. Segure o braço que está sendo atacado com as duas mãos, mantendo os polegares voltados para cima. Puxe o braço para si, enquanto eleva o quadril para cima, aplicando pressão no cotovelo.

Observações Importantes:

• Posicionamento dos pés: não cruze os pés durante a execução do armlock, pois isso reduz o controle sobre a postura do oponente.

• Atenção ao ângulo: quanto mais perpendicular você estiver em relação ao tronco do oponente, maior será a alavancagem.

• Velocidade vs. Controle: muitas vezes, iniciantes tentam executar o armlock rapidamente, mas priorize sempre o controle para evitar erros e contra-ataques.

• Defesas comuns: esteja ciente de que o oponente pode tentar se levantar ou empurrar sua perna para escapar. Por isso, mantenha sua panturrilha bem firme contra a nuca e ajuste a pressão constantemente.

Reflexão pessoal

Como faixa-preta e competidora, eu vejo o armlock não apenas como uma técnica ofensiva, mas também como uma ferramenta pedagógica para desenvolver fundamentos, como ajuste de quadril, controle de postura e precisão de movimentos. Sua simplicidade técnica o torna um golpe universal, enquanto seus detalhes transformam o básico em arte.

Espero que este artigo inspire você a praticar e refinar essa técnica. Afinal, no BJJ, cada ajuste faz toda a diferença.

*Luciane dos Santos Silva, faixa-preta e bicampeã mundial de BJJ.