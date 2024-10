Share it

A aula de Jiu-Jitsu hoje é com João Paulo Bertuccelli, aluno de Ryan Gracie. O faixa-preta da Exclusive ensina seu “pulo do gato” para pegar as costas do oponente jogando por baixo.

João também ensina como você deve rolar quando o oponente tenta defender a posição. É um movimento simples e eficiente.

Estude e pratique com a supervisão de um professor qualificado. Gostou da posição? Comente aqui.