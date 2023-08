O dia em que Helio Gracie entrou em campo no Havaí

Share it

Em setembro de 1994, Royce Gracie fez uma de suas mais célebres batalhas, contra Kimo Leopoldo, gigante alemão que cresceu em solo havaiano, no UFC 3 na Carolina do Norte. Uma semana depois daquela chave de braço triunfal, seu irmão Relson Gracie convidou parte da equipe que formava o córner para merecidas férias no Havaí, que por estes dias tenta se reerguer com bravura após um dos incêndios mais trágicos e tristes da história americana.

O espírito guerreiro dos havaianos pode ser verificado nessa histórica visita de grande mestre Helio às praias do arquipélago. Para confraternizar e apresentar brasileiros e locais, professor Relson, um herói local que ensina no Havaí desde 1988, resolveu organizar uma pelada num campo perto de Waikiki, com 11 para cada lado. O uniforme dos brasileiros, uma equipe de faixas-azuis em sua maioria, era uma camisa com os dizeres “Gracie Competition Team”. Bem, o Brasil era o atual campeão mundial de futebol, após jogo ferrenho nas oitavas contra a seleção americana, com o decisivo gol de Bebeto.

Tudo isso e nossa conhecida habilidade começaram a esquentar a partida amistosa, e logo uns havaianos da plateia começaram a brincadeira, com brados de “Kimo! Kimo! Kimo!”. O caráter amistoso estava indo por água abaixo. Foi quando, no segundo tempo, uma dividida mais forte fez o caldo entornar e o pau comer.

Parte do time abandonou o gramado e meteu sebo nas canelas, mas quem sobrou se meteu numa verdadeira batalha campal, com sete brasileiros contra quase 20 locais. Foram três minutos de defesa pessoal aplicada à realidade, até que o Jiu-Jitsu entrou em ação e começou a serenar os ânimos. Mas o melhor foi testemunhado pelo hoje mestre Relson:

“Enquanto a porrada comia geral, reparei no papai caminhando no meio do gramado, tentando casar os duelos. Ele veio até mim e disse: ‘Meu filho, chama aquele grandão ali para lutar contigo.’” O jogo acabou com as sirenes de oito carros da polícia, para acabar com a valentia.

Mestre Relson garante: fez até gol e o time Gracie ganhou na bola também.