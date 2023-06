Mundial 2023: Rafael Borges, Sarah Galvão e os destaques nas faixas coloridas

Share it

Os faixas-roxas e as faixas-marrons agitaram a Pirâmide, em Long Beach, Califórnia, no segundo dia de ação do Mundial 2023. Joias das faixas coloridas se consagraram no torneio mais importante do Jiu-Jitsu.

No adulto faixa-roxa, estiveram em ação os atletas dos pesos-galo ao meio-pesado. Neste sábado, os lutadores do pesado ao pesadíssimo vão estremecer o ginásio.

Campeão absoluto no Europeu, Tanino Kauan se consagrou campeão no meio-pesado. O “Samurai” da Atos fez uma campanha irretocável rumo ao ouro. O brasileiro de origem japonesa finalizou três dos cinco combates que disputou. Na final, Tanino bateu Marlon Tajik por 2 a 0, ao executar uma raspagem da guarda-X.

Ouro duplo no Pan e no Brasileiro, Rafael Borges, de 18 anos, reinou no peso médio. O atleta da Dream Art venceu cinco lutas para se tornar campeão roxa. Na final, Borges derrotou José Steve Nduazulu na decisão dos árbitros, após o empate por 0 a 0 nos pontos.

Miguel Costa teve atuação de gala no populoso peso leve. O prodígio da Dream Art superou seis adversários para conquistar o suado título na categoria. Depois das inúmeras batalhas, veio a sonhada recompensa: a faixa-marrom das mãos do professor Isaque Bahiense no lugar mais alto do pódio. Miguel marcou 5 a 0 sobre Rômulo Rocha na decisão para boletar o ouro. Quando já vencia o combate por 2 a 0, Miguel selou a vitória ao passar a guarda do representante de Alliance.

Atletas da Art of Jiu-Jitsu, Gustavo Ogawa e Steve Gomez fecharam a final do peso-pena, e Ogawa ficou com o ouro. No decorrer de sua campanha na competição, Gustavo venceu cinco lutas para carimbar seu lugar na decisão. Na semifinal, ele finalizou Ethan Major com um plástico estrangulamento tramado nas costas. Gustavo foi promovido faixa-marrom pelos irmãos Mendes, após receber a medalha dourada.

A faixa-marrom também ganhou um reforço para o peso-pluma. Trata-se de Igor Moreira, que faturou o título entre os roxas. O lutador da Checkmat superou Quinton Dixon por 9 a 0 na decisão da categoria para vencer o campeonato mais cobiçado da modalidade. Neste ano, Igor também levou o ouro no Brasileiro.

Os amigos Lucas Freitas e Yuri Silva, representantes da Vision Brasil, protagonizaram uma bela cena no pódio do Mundial 2023. Após fecharem a final do peso-galo, ambos foram graduados faixa-marrom pelo professor Carlos Holanda.

Aluna de Roberto “Cyborg” Abreu, Kauane Ramos dominou a faixa-marrom. A atleta da Fight Sports boletou o ouro duplo, ao vencer o superpesado e o aberto. Com a conquista, ela foi graduada faixa-preta.

Destaques do juvenil

Sarah Galvão conquistou o ouro duplo no juvenil 2 e foi graduada faixa-roxa pelo pai André Galvão. Sarah completou o duplo Grand Slam na temporada. A atleta da Atos venceu o peso e o absoluto do Europeu, Pan, Brasileiro e Mundial. Sarah teve desempenho avassalador na Pirâmide e reinou no meio-pesado e no absoluto pesado.

Entre os homens, o peso médio Anthony Silva garantiu o ouro duplo e também foi promovido à faixa-roxa. Após brilhar na categoria, Anthony capturou o ouro no absoluto pesado.

O faixa-azul Oliver Silvestro venceu o absoluto pesado no juvenil 1. Ele também se tornou campeão no superpesado. Entre as mulheres, Helena Crevar foi avassaladora. A fenomenal aluna de John Danaher fisgou o ouro duplo, ao brilhar nos pesos pesado e absoluto pesado.

Clique aqui para conferir todos os resultados do Mundial 2023.