Share it

Grande mestre Carlos Gracie (1902–1994) já ensinava: “A boca é a primeira arma do praticante de Jiu-Jitsu”, e é com a palavra que qualquer praticante deve intervir para apartar uma confusão de forma segura e eficaz.

Mas, mesmo para um lutador experiente, entrar no meio do caos de uma briga pode ser delicado. Por isso, pedimos ao experiente mestre José Henrique Leão Teixeira, especialista em defesa pessoal e nosso GMI na Gávea, quais os pontos fundamentais para agir com economia de energia e movimentos pontuais.

Leão Teixeira listou os aspectos fundamentais para quem precisa de repente separar uma confusão, como por exemplo um homem agredindo uma mulher ou dois amigos seus que se precipitam para uma briga. Confira os principais:

1. Verbalizar com clareza o que você pretende, falar com autoridade e de uma forma tranquila, sem esquecer de olhar bem no olho das pessoas envolvidas.

2. Manter uma posição segura. O Jiu-Jitsu te dá essa condição de entender a distância correta, e rapidamente. Analisar o local é importante também, observar num olhar rápido se há algum perigo ao cair, alguma ponta ou lugar perigoso por perto.

3. Observar e entender a situação de forma rápida. Às vezes você tenta separar uma confusão e mais pessoas no ambiente estão envolvidas. Nesse caso, alguém pode te agredir por trás.

4. Esteja pronto para agir caso algo dê errado. Pense rápido e fique ativo.

5. Sua segurança em primeiro lugar. Numa emergência de avião, por exemplo, primeiro você veste a máscara para depois ajudar os outros a vesti-las. Numa situação de briga, você também tem de estar preparado antes de ajudar. Não saia entrando de qualquer jeito, o que aumenta o risco de você se tornar outra vítima. É preciso ter uma visão periférica aguçada e atenção total para entrar e apartar da forma correta.