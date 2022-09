Marcus Buchecha ensina detalhes da chave de calcanhar que usou no One FC

Share it

Multicampeão no Jiu-Jitsu, Marcus Buchecha vive ótima fase no MMA. Na sexta-feira 26 de agosto, o faixa-preta da Checkmat conquistou sua quarta vitória na modalidade. O peso pesado brasileiro finalizou o bielorrusso Kirill Grishenko, com uma chave de calcanhar, em apenas 64 segundos, em luta do One on Prime Video 1, disputado em Singapura. Invicto no esporte, Buchecha contabiliza três triunfos por finalização e um por nocaute.

Em papo com a equipe do GRACIEMAG.com, Marcus Buchecha contou o passo a passo da chave para conseguir a finalização e descreveu a circunstância da luta que o levou a executar a chave de calcanhar.

Ao ser perguntado se usou algum macete à la Rousimar Toquinho, o campeão respondeu:

“Foi um macete do lendário Léo Vieira mesmo”, divertiu-se Buchecha. “O Grishenko fez uma defesa boa ao puxar a minha nuca. Na real, fiquei surpreso por ele ter conseguido rapidamente uma defesa eficiente. Mas fiz uma chave de calcanhar com pressão na omoplata e isso travou e tirou pressão do braço dele. Ele perdeu a defesa quando eu forcei ao puxar com a minha própria canela e foi obrigado a virar. Quando ele virou novamente para defender já era tarde. Então consegui atacar o calcanhar e não teve saída. Isso são detalhes que aprendi com o Leozinho Vieira”, revelou o lutador de 32 anos.

Confira a finalização de Marcus Buchecha sobre Kirill Grishenko: