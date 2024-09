Léo Martins abre a Endless Fight, nova academia na Flórida

Share it

No dia 19 de setembro, você inaugura a escola de Jiu-Jitsu Endless Fight, em Saint John’s, no norte da Flórida…

LEONARDO MARTINS: Isso, mesmo! A Endless Fight foi criada com o objetivo de levar o Jiu-Jitsu à comunidade onde vivemos, nos Estados Unidos. Vamos buscar o aprimoramento físico e emocional dos alunos, ensinando-os a se defender e a serem transformados pelo Jiu-Jitsu. É uma escola muito ampla, com dois tatames, banheiros modernos, espaço para relaxar e desestressar. Um ambiente familiar e acolhedor, onde todos vão se sentir bem-vindos.

Fale um pouco sobre a sua trajetória no Jiu-Jitsu.

Iniciei minha jornada há 18 anos, sou faixa-preta há 7, graduado pelo mestre Rodrigo Medeiros, na academia BJJ Revolution Pacific Beach, na Califórnia, onde adquiri conhecimentos valiosos, estabeleci relações significativas e fui impulsionado em minha trajetória. Cheguei a participar de competições, como o Mundial e o Pan da IBJJF, mas não prossegui nas competições devido a prioridades profissionais e também à adaptação à vida nos EUA. Sempre almejei abrir minha própria academia, mas naquele momento tinha outras prioridades. Até que adquiri fluência em inglês, me estabilizei e conheci minha esposa, Vanessa. Estamos casados há 6 anos e ela me apoiou para dar continuidade ao meu sonho de abrir uma academia de Jiu-Jitsu. Juntos, estamos inaugurando a Endless Fight.

Como surgiu o nome da escola?

Escolhemos esse nome porque o Jiu-Jitsu é infinito, sempre em evolução. E é assim também que encaro a carreira de professor. Estou sempre estudando, querendo me especializar cada vez mais. Fiz cursos de finanças para gerir a escola como empresário, e, claro, cursos de pedagogia no tatame, como o Método Winners, do mestre Wendel Ribeiro, que difunde uma metodologia específica para o ensino das crianças. Faço tudo que for possível para oferecer o melhor para nossos alunos e à comunidade de Saint John’s, ao norte da Flórida.