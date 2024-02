Use a guarda fechada e finalize na manivela, com professor Sid Jacintho

Share it

Faixa-preta niteroiense e um dos professores pioneiros no início deste século nos Emirados Árabes, o boa-praça Sid Jacintho nos ensinou outro dia um dos seus macetes favoritos quando fecha a guarda.

Repare na aula, com ajuda de seu amigo Bruno Lopes (Nova União), em como o faixa-preta brasileiro usa a famigerada “manivela” para contorcer o passador e finalizar.

O primeiro passo da técnica é o controle do braço do oponente, como Sid demonstra. Em seguida, o guardeiro escala com fluidez e aprisiona o companheiro e impõe pressão no ombro, o que evita a postura e a escapada. A partir daí, professor Sid Jacintho ergue o quadril com suavidade e enverga o braço do adversário.

Treine e repasse os movimentos devagar, sempre sob a presença de um instrutor qualificado no dojô. Curtiu? Oss!