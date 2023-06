As dicas do professor Rodrigo Thiago (Alliance Rio) para quem visita novas academias

Share it

Você gosta de visitar outras academias e fazer novas amizades por meio do Jiu-Jitsu? Então você segue a mesma linha do professor Rodrigo Thiago, nosso GMI à frente da Alliance Rio de Janeiro, no Leblon. Thiago formou amigos no tatame de diversas escolas nestes tantos anos dedicados ao esporte e procura deixar uma imagem positiva por onde passa.

O professor entende a importância de ser simpático e respeitoso com todos os colegas, a fim de criar relações para a vida e causar uma boa impressão de sua equipe. Rodrigo Thiago compartilhou com o GRACIEMAG.com cinco conselhos para você causar sempre uma boa impressão ao visitar outras academias. Confira a seguir:

1. Peça autorização

Em primeiro lugar, é imprescindível comunicar o professor responsável que você fará uma visita. É uma questão de educação, afinal não vamos à casa de ninguém sem avisar antes. O aluno já começa com o pé esquerdo se surgir na academia sem a autorização do professor.

2. Atente-se às regras do tatame

É preciso ter alguns cuidados básicos durante a visita, especialmente quanto às regras, que podem ser diferentes das que você está acostumado na sua academia. Não se esqueça em momento algum que você é a visita, e que o professor lhe abriu as portas da academia dele para você conhecê-la e treinar.

3. Seja educado

Treine duro, mas nunca se esqueça de ser gentil. Mostrar-se respeitoso causa uma boa impressão e faz enorme diferença. Ser bom de Jiu-Jitsu não dá a ninguém o direito de se achar melhor que o outro, é simples assim.

4. Represente os valores de sua equipe

Existem inúmeros benefícios ao conhecer uma nova academia, como a troca de conhecimento e a chance de fazer amizades para a vida. “Já fiz vários amigos no Jiu-Jitsu dessa forma em diversas escolas. Mas não se esqueça que você representa seu professor e seu time. Sua conduta diz muito sobre como eles são”, reforça Thiago.

5. Agradeça ao professor

“Nós fazemos parte de uma bandeira maior do que qualquer equipe, o Jiu-Jitsu. Então, se preocupe em ser generoso e agradável. Não se esqueça de agradecer ao professor por ter aberto as portas da academia para você treinar. Se o pessoal gostar da sua postura, tenho certeza que será chamado novamente para mais visitas”, garante o professor da Alliance, no Leblon.