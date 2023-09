Faixas-pretas brilham em Miami, em etapa do Abu Dhabi Grand Slam

Share it

Foi um fim de semana cheio de batalhas eletrizantes em Miami, durante a etapa mais recente do Abu Dhabi Grand Slam. Entre os destaques do grande evento, Roosevelt e Fellipe Andrew venceram batalhas duríssimas.

Neste domingo, 17 de setembro, o segundo e último dia do Abu Dhabi World Tour Miami cumpriu a promessa de ação de alta octanagem. No Watsco Center, os fãs de luta foram presenteados com batalhas memoráveis ​​e demonstrações de técnica inspiradoras, nas divisões faixa-preta masculina e faixa marrom/preta feminina, Confira como foi cada final e para ver os resultados completos, clique aqui.

Masculino faixa-preta

56kg: Kalel Santos x Welison Fernandes

Vitória emocionante de Kalel Santos na categoria até 56kg. Na final da divisão, Kalel largou atrás no placar após Welison Fernandes subir na dupla puxada. Após dupla penalidade por falta de combatividade, que levou o placar a 2 a 1 para Welison, Kalel tentou uma chave omoplata, mas o adversário conseguiu evitar a finalização. Kalel partiu para o single-leg, tentou a queda e acabou alcançando as costas do adversário, mas não pontuou.

Ao final da partida, Welison teve a vitória parcial declarada, mas os árbitros analisaram os movimentos finais de Kalel no vídeo e concederam-lhe um ponto pelo ataque. Tendo marcado por último, Kalel levou o ouro com o placar de 2 a 2 de modo dramático.

62kg: Andrew Santos x Yuri Hendrex

Yuri largou na frente no placar subindo após a puxada dupla, trabalhando no double-under e depois mergulhando para atacar com o pé. Andrew conseguiu raspar com uma pegada firme na lapela, assumindo a liderança por 2 a 1. Por baixo, Yuri tentou atacar com leglock, mas Andrew encontrou espaço para tentar um kata-gatame perigoso, mantendo o placar e levando para casa o ouro da categoria 62kg.

69kg: João Mendes x Israel Almeida

Em duelo entre companheiros da Atos, Israel e João deram tudo de si para levar o título. João puxou primeiro e subiu fazendo 2 a 0. Israel se estabilizou abaixo, desequilibrou o adversário e subiu para empatar, mas João rapidamente reagiu e levou o placar para 4 a 2, assumindo o topo do pódio da categoria até 69kg.

77kg: Natan Chueng x Vinicius Paoli

Uma luta de tirar o fôlego. Desde o início, Natan puxou rapidamente para a guarda e Vinicius respondeu com tudo por cima com suas tentativas de passagem de guarda. Ao atacar os dois lados da guarda de Natan, Vinicius acabou encontrando espaço para quase passar e foi direto para as costas do adversário, sem acertar os ganchos, marcando apenas dois pontos pela transição. Por cima, Vinicius manteve o ataque na guarda de Natan, mas este esperou o momento certo para contra-atacar, agarrando com força a calça de Vinicius e subindo para empatar em 2 a 2. Com os papéis invertidos, Natan passou a atacar a guarda de Vinicius e manteve o adversário sob alta pressão até o final da disputa. Com o placar em 2 a 2, Natan conquistou o título da categoria até 77kg ao marcar os pontos finais.



85kg: José Carvalho x Luiz Paulo

Uma luta equilibrada entre Luiz e José na categoria até 85kg. O início da disputa viu os dois atletas se enfrentando em pé, mas Luiz acabou ficando atrás no placar após receber penalidade por girar para escapar da luta. Luiz então intensificou seus ataques, puxando para a guarda e tentando raspar. À frente no placar, José focou em neutralizar Luiz e conquistou a vitória por 1 a 0.

94kg: Fellipe Andrew x Adam Wardzinski

No duelo entre velhos conhecidos dos tatames, as mentes se chocaram quando Fellipe e Adam se enfrentaram na final da categoria 94kg. Com bastante conhecimento sobre os estilos de luta um do outro, Fellipe puxou primeiro para efetuar uma de suas raspagens favoritas. O lance fez com que os dois atletas se separassem, com Fellipe subindo após a puxada dupla, colocando o placar em 3 a 0. Mesmo tendo recebido penalidade por pegada irregular na calça, Fellipe ficou à frente e venceu por 3 a 1.

120kg: Roosevelt Sousa x Pedro Pimenta

Campeão do ano passado, o brasileiro Roosevelt Sousa, radicado em Miami, conquistou mais uma medalha de ouro pela AJP. No duelo contra Pedro “Bombom” Pimenta, Roosevelt tentou a finalização ao arrochar o pé nos primeiros instantes, mas Pedro respondeu subindo e marcando dois pontos. Roosevelt usou a pegada na calça e subiu, quase pegando as costas. Com o placar empatado em 2 a 2, Roosevelt usou a guarda para evitar os avanços de Pedro nos segundos finais da partida. Tendo marcado por último, Roosevelt defendeu com sucesso seu título em Miami.

Feminino marrom/preta

49kg: Duda Tozoni x Brenda Larissa

Maria Eduarda Tozoni Ono, também conhecida como Duda Tozoni, subiu ao topo do pódio em Miami. Enfrentando a rival Brenda Larissa na final da categoria até 49kg, Duda assumiu a liderança do placar puxando para a guarda e subindo rapidamente. Após a ação desacelerar e as duas atletas receberem punições, Brenda se posicionou e raspou para empatar em 3 a 3. Ela então desencadeou uma série de ataques contra a guarda de Duda, com esta soltando as pegadas, atacando com um triângulo e depois mudando para uma tentativa de chave de braço. Ao final da partida, os árbitros usaram o recurso de vídeo para analisar o ataque de Duda e concederam-lhe mais um ponto, inclinando a balança a seu favor e lhe garantindo o ouro.

55kg: Beatriz Campos x Thaynara Victoria

Beatriz Campos foi rápida na final da categoria 55kg. Após a dupla puxada, Thaynara subiu e colocou o placar em 1 a 0. Beatriz se estabilizou, preparou seu triângulo e variou para um armlock, finalizando a adversária.

62kg: Júlia Alves x Larissa Santos

A atual campeã do ADGS Miami, Julia Alves, apostava em ataques rápidos na divisão até 62kg. Na luta contra Larissa Martins, que saiu na frente por 1 a 0 após subir na puxada dupla, Julia travou a guarda laço e levantou rapidamente o quadril, indo para o triângulo. Larissa evitou o ataque, mas deixou o braço aberto, o que levou Júlia a encerrar a luta com um armlock.

70kg: Ingridd Sousa x Izadora Silva

Ingridd superou Izadora rapidamente na final dos 70kg. Assim que subiu da puxada dupla, Izadora viu seu pé ser atacado. Ingridd ajustou a posição e obrigou a adversária a bater logo no primeiro minuto do duelo.

95kg: Giovanna Jara x Kauane da Silva

Giovanna mostrou seu domínio na categoria até 95kg com um round final explosivo. Contra Kauane da Silva, que puxou para a guarda logo no início, Giovanna subiu com toda força para montar. Quando Kauane girou para se defender, Giovanna agarrou a gola da adversária e arrochou o estrangulamento arco e flecha, conquistando o título em Miami.