Duas passagens de guarda simples e eficientes, com Pedrinho Monnerat

Se você está com dificuldade de abrir a guarda ou chegar ao controle lateral, não se preocupe. O faixa-preta Pedro Henrique Monnerat, professor da escola Gordo Jiu-Jitsu Nova Friburgo, traz a solução. Pedrinho preparou para esta aula duas formas simples e eficientes para você pousar no cem-quilos com o máximo de precisão.

Repare que, na primeira posição, o faixa-preta faz pegadas na lapela do adversário e fecha o cotovelo. Em seguida, domina a manga cruzada e fica em pé. Pedrinho mantém uma mão dominada e afunda o joelho do oponente. Depois, coloca um joelho no chão, pesa o ombro no queixo do adversário e chega ao cem-quilos. O professor conclui a posição ao pegar as costas e executar um estrangulamento com a gola.

Na outra variação, Pedro segura as lapelas, domina uma manga e fica em pé. No entanto, quando o oponente tenta defender, o professor parte para a emborcada para passar a guarda.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons treinos.