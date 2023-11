Share it

No Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF em 2012, um rapaz franzino, de poucas palavras, fez bonito e colocou de vez o seu nome na história do Jiu-Jitsu, ao conquistar o título faixa-preta adulto no peso leve. Esse rapaz se chamava Leandro Lo, e anos mais tarde se tornaria um dos competidores mais queridos e respeitados da arte suave no planeta.

Fuçamos nossos arquivos e achamos esta posição de Leandro, gravada no mesmo ano de 2012 que marcou o início do caminho da fera.

No vídeo, o saudoso campeão mostrou uma opção para inverter partindo da guarda De la Riva. Cheia de detalhes, a posição termina com Leandro em pé, segurando a perna do adversário, para em seguida derrubar e contabilizar os dois pontos.

Confira no vídeo abaixo a técnica do imortal Leandro Lo. Oss.