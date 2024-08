Confira os campeões do ADCC 2024

Share it

Gordon Ryan e Yuri Simões já haviam colidido quatro vezes sem o pano. O americano vencera todas, mas no último confronto, em 2018, Yuri arrancara o 0 a 0, na final do absoluto do Mundial Sem Kimono da IBJJF.

Para a superluta de 20 minutos, com mais 20 de prorrogação se necessário, o duelo prometia. Ainda mais que Yuri, o último campeão absoluto do ADCC, vencera Nicholas Meregali há dois anos. Será que apresentaria novas armas?

Não foi possível saber, já que Gordon não errou. Manteve a pressão o tempo todo, montou, atacou as costas, e aplicou um sonoro 21 a 0 em Simões, que mostrou a hábil defesa de sempre, mas sem assustar nos ataques.

Com o cinturão no ombro, Gordon agora aguarda Kaynan Duarte, que finalizou Roberto “Cyborg” Abreu no absoluto e fará a superluta do ADCC 2026. Kaynan, imparável, venceu ainda no peso até 99kg, sagrando-se tri na categoria. A sua divisão foi a mais agitada do evento desde sábado, quando Michael Pixley derrubou e eliminou Nicholas Meregali do evento. Pixley terminou em quarto, após perder para Rafael Lovato e, na disputa do bronze, para Cyborg.

No absoluto feminino, outra pequena grande zebra galopou. A australiana Adele Fornarino, de 55kg, venceu a divisão aberta. Na final, ela superou Bia Mesquita por pontos.

Confira todos os campeões a seguir. Para os melhores lances e fotos do evento, passeie pelas imagens vistas por nossos 250 mil seguidores, no nosso instagram, aqui. Oss!

ADCC 2024

Las Vegas, EUA

17 e 18 de agosto de 2024

Absoluto masculino

1º Kaynan Duarte

2º Cyborg Abreu

3º Dante Leon

Absoluto feminino

1º Adele Formarino

2º Bia Mesquita

3º Amy Campo

Masculino

-66kg

Diogo “Baby Shark” Reis

Diego Pato

Josh Cisneros

-77kg

Mica Galvao

Vagner Rocha

PJ Barch

-88kg

Giancarlo Bodoni

Jay Rodriguez

Felipe “Laranjinha” Costa

-99kg

Kaynan Duarte

Rafael Lovato

Roberto Cyborg Abreu

+99kg

Felipe Preguiça

Luke Griffith

Daniel Manasoiu

-55kg

Adele Fornarino

Bianca Basilio

Jasmine Rocha

-65kg

Ana Carolina Vieira

Helena Crevar

Bia Mesquita –

+65kg

Rafaela Guedes

Nathiely De Jesus

Kendall Reusing

Superlutas

Gordon Ryan venceu Felipe Preguiça por 2 a 0 no sábado

Gordon Ryan venceu Yuri Simões por 21 a 0 pelo cinturão