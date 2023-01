Confira 9 finalizadores que prometem brilhar no MMA em 2023

Share it

Desde os primórdios do MMA, o Jiu-Jitsu sempre foi bem representado nas maiores organizações da modalidade. De Royce Gracie a Glover Teixeira, um esquadrão de craques brasileiros defenderam a bandeira da arte suave e se consagraram em templos sagrados do UFC, Pride, entre outras companhias.

A equipe de GRACIEMAG montou uma lista de brasileiros finalizadores que podem brilhar no MMA em 2023. Vale destacar que a seleção conta apenas com lutadores que não são ranqueados no UFC e atletas de outras organizações.

1. Marcus Buchecha (4v-0d)

Dono de 13 títulos mundiais de Jiu-Jitsu na faixa-preta, Marcus Buchecha, de 33 anos, migrou para o MMA depois de uma carreira irretocável na arte suave. O peso pesado soma quatro vitórias desde a estreia no One Championship, realizada em setembro de 2021, e segue imbatível na modalidade. O atleta da da American Top Team totalizou 8min50s no cage em suas quatro lutas somadas na organização. Ele sequer absorveu um golpe significativo e derrotou todos os adversários que teve pela frente por meio da via rápida, com direito a três finalizações. Inclusive, já conseguiu adicionar o seu primeiro triunfo por nocaute.

2. Jailton Malhadinho (17v-2d)

O baiano Jailton “Malhadinho” Almeida teve um começo arrasador no UFC. O faixa-preta estreou no Ultimate em fevereiro de 2022 e emplacou três vitórias seguidas, ambas no primeiro round, sem sequer sofrer um golpe significativo. Representante do Galpão da Luta, “Malhadinho” contabiliza 11 triunfos por finalização na carreira – duas delas no UFC. Jailton, que já lutou como meio-pesado, mas está decidido a seguir carreira entre os pesados, tem a chance de entrar no ranking da divisão. Ele terá pela frente o russo Shamil Abdurakhimov, 15º colocado, no UFC 283, no Rio de Janeiro, no dia 21 de janeiro.

3. Bia Mesquita (0v-0d)

Decacampeã mundial de Jiu-Jitsu, Beatriz Mesquita, de 31 anos, anunciou sua aposentadoria das competições de arte suave no ano passado e afirmou que deve estrear no MMA no primeiro semestre de 2023. Bia ainda não anunciou acerto com nenhuma organização, mas deixou ótima impressão no UFC Fight Pass Invitional 3, evento de grappling disputado no dia 15 de dezembro nas instalações do UFC Apex, em Las Vegas. Mesquita finalizou a ex-campeã do UFC Miesha Tate no armlock durante o “overtime”, após o empate no tempo regular. Vale destacar que Miesha é uma grappler de alto nível no MMA e só foi finalizada três vezes em 28 lutas profissionais.

4. Goiti Yamauchi (28v-5d)

Japonês criado em Curitiba desde os 3 anos de idade, Goiti Yamauchi conseguiu ótima transição da arte suave para o MMA e é um dos finalizadores mais implacáveis do esporte hoje. Ele soma impressionantes 21 vitórias por finalização. Aos 30 anos, o faixa-preta formado por Fernandinho Vieira na equipe Arena ocupa a quinta posição no ranking dos meio-médios do Bellator. Goiti provou em seu último duelo que também está com as mãos afiadas. Ele não deu chances a Neiman Gracie e nocauteou o sobrinho de Renzo na luta principal do Bellator 284.

5. Gabriel Bonfim (13v-0d)

Gabriel “Marretinha” Bonfim, de 25 anos, carimbou o passaporte para o UFC após conseguir uma vitória acachapante no Dana White´s Contender Series. Ele se tornou o primeiro atleta a vencer uma luta com um “von flue choke” – estrangulamento nomeado pelo lutador Ovince St Preux – no evento. Atleta da Cerrado MMA, o ex-campeão dos meio-médios do LFA soma 10 vitórias por finalização e três por nocaute, números que comprovam a letalidade de Marretinha, que venceu todos os seus combates pela via rápida. Ele estreará na organização no UFC 283, no Rio de Janeiro.

6. Bia Basilio (0v-0d)

Campeã mundial na faixa-preta em 2022, Bia Basilio está em processo de transição para o MMA e a estreia pode acontecer neste ano. A faixa-preta tem contrato vigente com o One Championship e deu um belo cartão de visitas em sua estreia pela companhia num combate de grappling. Bianca precisou de apenas 42 segundos para estrangular Milena Sakumoto no mata-leão e embolsou 50 mil dólares (cerca de R$ 258 mil na cotação atual) pelo bônus da finalização.

7. Lucas Hulk (2v-1d)

Lucas “Hulk” Barbosa já tem data e adversário definidos para retornar ao MMA após mais de uma década dedicada exclusivamente às competições de Jiu-Jitsu e grappling. Bicampeão mundial com kimono na faixa-preta, o peso meio-médio terá pela frente o americano Itso Babulaidze no dia 27 de janeiro, em evento da PFL que será realizado no Universal Studios, em Orlando, Flórida. Em sua curta carreira nas artes marciais mistas, Hulk soma uma vitória por finalização, outra por nocaute e uma derrota na decisão dos jurados.

8. Caio Borralho (13v-1d- 1n/c)

Fundador da academia “The Fighting Nerds”, que tem como lema o fim do bullying com os nerds, Caio Borralho desistiu de ser professor de química em busca do sonho de se profissionalizar no MMA. O peso médio de 30 anos é considerado uma das promessas do Brasil na categoria em razão do começo dominante no Ultimate. O maranhense venceu os três combates que disputou no UFC por decisão unânime e usou o Jiu-Jitsu como carro-chefe para derrotar os adversários. O faixa-preta afiou a transição para o MMA com a ajuda de Demian Maia quando treinaram por um período em São Paulo. Em sua aparição mais recente no octógono, Borralho superou Makhmud Muradov no UFC 280, disputado em outubro de 2022.

9. Luan Lacerda (12v-1d)

Ex-campeão peso-galo do Shooto Brasil, Luan Lacerda vive um momento arrebatador. O atleta da Nova União está invicto desde agosto de 2014 e soma dez vitórias seguidas. Em sua aparição mais recente no octógono, Luan finalizou Marciley Alvis no mata-leão no LFA 132, disputado no Rio de Janeiro. O faixa-preta coleciona dez vitórias por finalização na carreira e vai estrear no Ultimate no UFC 283.