Confira 7 técnicas de estrelas do Jiu-Jitsu feminino

A equipe de GRACIEMAG listou sete técnicas de craques do Jiu-Jitsu feminino para você estudar e incluir em seu jogo, nos treininhos com e sem kimono. O arsenal reúne finalizações que consagraram estas atletas nos eventos mais prestigiados da arte suave e outras posições que são indispensáveis no Jiu-Jitsu destas feras. Confira a lista abaixo.

1. Kyra Gracie

Nossa GMI à frente da escola Gracie Kore, na Barra da Tijuca, Kyra ensina o triângulo da guarda-fechada que lhe garantiu seu primeiro título do ADCC, em 2005, na cidade de Long Beach, Califórnia. Na ocasião, Kyra finalizou Leka Vieira na final até 60kg, na edição que marcou a estreia das mulheres no renomado evento de Tahnoon bin Zayed.

2. Mackenzie Dern

Mackenzie Dern é uma estrela em ascensão no UFC. Antes, a americana-brasileira se consolidou como uma competidora formidável no Jiu-Jitsu e sagrou-se campeã mundial em 2015. Diretamente da Tatu Brazilian Jiu-Jitsu, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, Mackenzie preparou um de seus ataques favoritos quando competia com kimono. Trata-se do crucifixo a partir da chave omoplata.

3. Gabi Pessanha

Gabi Pessanha confirmou o favoritismo no Europeu 2023, disputado no mês de janeiro, em Paris, e anotou seu segundo ouro duplo consecutivo na competição. Na final do absoluto, a craque Infight finalizou Thalyta Silva com um estrangulamento da guarda fechada, depois da adversária resistir ao triângulo, para ser coroada no aberto.

4. Hannette Staack

Multicampeã no Jiu-Jitsu na primeira década dos anos 2000, Hannette preparou três de suas técnicas mais refinadas com o auxílio do professor André Terêncio, na Brazil 021, em Chicago, em idos de 2013. Dona de cinco títulos mundiais na faixa-preta e três do ADCC, Hannette detalha duas passagens de guarda e um contra-ataque do legdrag. Atualmente, aos 44 anos, Nette dedica-se ao MMA e contabiliza o cartel uma vitória desde que estreou na modalidade, em outubro do ano passado.

5. Mayssa Bastos

Mayssa é especialista no berimbolo e utiliza a posição como principal arma para enfileirar oponentes no peso-galo. A tricampeã mundial na faixa-preta compartilhou momentos da preparação para o Pan 2022 e mostrou ajustes para você afiar o berimbolo nos treinos com kimono.

6. Nika Schwinden

Faixa-preta formada em psicologia e campeã mundial master, Nika Schwinden, nossa GMI à frente da GB Curitiba, é uma liderança entre as mulheres da Gracie Barra e fomenta o público feminino a vestir o kimono. Nika abriu a caixa de ferramentas e arquitetou uma raspagem da guarda-aranha, técnica imprescindível em seu jogo arrojado.

7. Virgínia Macedo

Nossa GMI nos Emirados Árabes Unidos, a professora Virgínia Macedo preparou uma técnica para você pegar o passador desprevenido. A posição consiste numa raspagem de lapela com a mecânica da chave de omoplata. Quando ficam em pé, a professora entra com um gancho numa das pernas da oponente, desestabiliza-a e mantém firme a pegada na faixa para evitar que a adversária escape. Depois, Virgínia parte para as costas e encaixa um estrangulamento.

