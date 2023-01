Confira 10 lições inspiradoras do eterno Rei Pelé

Share it

Único jogador a conquistar três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970), o Rei Pelé morreu na última quinta-feira, 29 de dezembro, aos 82 anos, no hospital Albert Einstein, após falência múltipla dos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia.

Edson Arantes do Nascimento encantou uma legião de fãs ao redor do mundo por seu talento único que revolucionou o futebol. Autor de mais de 1000 gols e multicampeão pelo Santos, clube que defendeu de 1956 a 1974, Pelé foi eleito o “Atleta do Século XX” pelo jornal francês L’Équipe e pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Mineiro nascido na cidade de Três Corações, Pelé defendeu apenas uma equipe além do Santos ao longo de sua carreira profissional. O New York Cosmos, dos Estados Unidos, foi agraciado com a magia do craque brasileiro, que jogou no time americano por duas temporadas.

Pelé teve uma breve experiência com as artes marciais no começo de sua carreira, em 1957. O Rei vestiu o kimono e treinou karatê e judô para aprimorar o equilíbrio e a agilidade.

Confira abaixo 10 lições ditas pelo Rei Pelé para você manter-se inspirado nos treinos de Jiu-Jitsu e não deixar que nenhuma adversidade seja maior do que sua força de vontade.

1. “Não importa quantos gols você marque, comemore como se cada um fosse o primeiro.”

2. “Para ir longe é preciso enfrentar as adversidades e não desistir.”

3. “O Pelé é imortal mesmo. Mas o Edson vai morrer qualquer dia.”

4. “Eu fazia todo o possível para dar bom exemplo para todos os jogadores e aos jovens que estavam começando a jogar futebol.”

5. “Você sempre tem que se preparar. Quando você achar que é o melhor, que está bem, você está ferrado.”

6. “Às vezes você fica triste ou aborrecido por causa de alguma jogada. Mas, de uma maneira geral, acho que o futebol só me deu oportunidade de coisas boas.”

7. “O povo brasileiro é tão fantástico que, mesmo levando paulada sobre paulada, continua acreditando em dias melhores.”

8. “Eu sempre achei que tinha que melhorar alguma coisa, essa era uma cobrança constante.”

9. “Eu aprendi a jogar na rua, no quintal que é como se aprende a jogar futebol.”

10. “Sou um homem de Três Corações, o pessoal esquece disso. Só tem um funcionando.”