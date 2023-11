Como se hidratar corretamente durante as atividades físicas?

Share it

De acordo com vários autores, cerca de 60% de nossa composição corporal é feita de água, e em nossos músculos esse valor cresce um pouco mais (em torno de 75%). A água dá forma e estrutura para as células, está presente em todas as reações químicas do corpo, regula a temperatura corporal e facilita o transporte de oxigênio e nutrientes em nosso organismo.

O importante papel que a água exerce em nosso corpo fica mais evidente quando praticamos exercícios físicos, visto que perdemos uma grande quantidade deste líquido por meio do suor. Assim, a correta hidratação traz benefícios para a saúde, poupando o organismo e melhorando a performance específica. A perda de 10% da água corpórea pode levar a distúrbios graves, como tonturas, dificuldades de concentração, espasmos musculares e problemas renais. E se a perda for superior a 20%, pode ser fatal.

Para evitarmos a desidratação, devemos lembrar sempre dos horários mais indicados para a prática esportiva ao ar livre, que seriam o início da manhã e final da tarde. Outras recomendações são evitar exercícios físicos prolongados em dias com temperaturas elevadas, optar por uma vestimenta leve e confortável e nunca esquecer de ingerir água ou isotônicos (bebidas esportivas) durante a prática (para atividades que ultrapassam uma hora de duração e/ou alta intensidade com sudorese excessiva). Bebidas isotônicas são responsáveis pela reposição de eletrólitos, que são uma combinação de sódio, potássio e outros nutrientes eliminados no suor.

A forma mais indicada para manter o corpo hidratado em sua rotina de exercícios físicos, de acordo com o professor de Educação Física Eduardo Emilio Lang Marés da Costa, é ingerir em média:

* 500ml de líquido duas horas antes da prática, evitando refrigerantes, sucos excessivamente ácidos, bebidas alcoólicas e bebidas quentes;

* 100ml de água ou isotônico a cada 20 minutos de exercício físico contínuo;

* E manter a hidratação duas horas após o término da atividade – neste caso o ideal é não chegar ao estado da sensação de sede (pois a sede já é um indicativo de desidratação).

Confira sucos para se manter hidratado antes e depois do Jiu. Oss!