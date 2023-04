Como fluir para as costas no Jiu-Jitsu, na aula na Alliance Rio

Share it

“Aproveite cada momento e seja grato pelas oportunidades”. É a lição do faixa-marrom Filipinho Assis, que se tornou campeão europeu em janeiro deste ano pela IBJJF. Cria do morro do Cantagalo, Filipinho estará em ação no Brasileiro e no Mundial.

O jovem craque da Alliance Rio de Janeiro, sediada no Leblon, terá a oportunidade de brilhar na Califórnia, e já venceu uma primeira batalha. Ele, que teve o visto negado em duas oportunidades, conseguiu a aprovação, com a ajuda de sua patrocinadora, a empresa PetroRio.

Formado no Projeto Social Cantagalo Jiu-Jitsu, Filipinho preparou esta transição para as costas para você surpreender o adversário. Confira a aula do popular Black Cat, com o auxílio do professor Rodrigo Thiago.