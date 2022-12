Bravura, títulos e carisma: o legado de Orlando Sanchez

Share it

A comunidade do Jiu-Jitsu está de luto. Campeão do ADCC 2015, Orlando Sanchez morreu aos 40 anos nesta quinta-feira, após uma parada cardíaca. Atleta da Gracie Barra, Orlando foi multicampeão na faixa-preta e era conhecido pelo espírito aguerrido. A causa da morte do lutador não foi divulgada.

Faixa-preta desde 2012, Orlando foi um dos principais competidores da categoria pesadíssimo nos torneios sem kimonos disputados nos últimos anos. Após o ouro no ADCC 2015, realizado no Brasil, Sanchez tentou repetir o feito na edição seguinte e ficou com o segundo lugar após ser derrotado por Marcus Buchecha na final.

Orlando esteve em ação nos tatames pela última vez em setembro deste ano. Ele novamente tentou o bicampeonato do ADCC, mas foi parado nas quartas de final por Max Gimenis.

Em tributo ao saudoso faixa-preta, confira no vídeo abaixo o duelo entre Orlando Sanchez e Gregor Gracie na final do absoluto do Chicago Winter Open 2013.