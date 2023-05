Brasileiro 2023: Victor Hugo e Gabi conquistam ouro duplo

Share it

O Brasileiro 2023 trouxe respostas contundentes e coroou os melhores lutadores de Jiu-Jitsu do Brasil. O torneio começou no dia 29 de abril e chegou ao fim neste domingo, 7 de maio, com as disputas do adulto faixa-preta. Os atletas estremeceram o Ginásio Poliesportivo José Correa, em Barueri, São Paulo, e protagonizaram combates do mais alto nível da modalidade.

O astro cearense Victor Hugo Costa teve atuação magistral e conquistou o ouro duplo, após vencer os pesos pesadíssimo e absoluto. No duelo mais aguardado do campeonato, o pupilo de Xande Ribeiro estrangulou o xará Victor Honório com um ataque das costas quando já vencia por 6 a 0. Horas antes, eles se enfrentaram na categoria e Victor Hugo levou o confronto por 2 a 0. O atleta da Six Blades Jiu-Jitsu derrotou Pedro Alex “Bombom”, Wellington Sebastião e Pedro Elias rumo ao título absoluto. Na decisão do pesadíssimo, Victor Hugo abriu 19 a 0 sobre Cleyton Flores e finalizou o adversário com um cross face a partir das costas.

Entre as mulheres, a rainha Gabi Pessanha manteve a majestade. A monarca do Jiu-Jitsu feminino conquistou o seu terceiro ouro duplo nos principais torneios nesta temporada e se aproxima do duplo Grand Slam – façanha que ela alcançou na temporada passada. A estrela da Cidade de Deus encantou o público presente com seu estilo refinado. Ela sacramentou o título no aberto ao finalizar Thalyta Silva no cross face.

Gabi marcou 13 a 2 sobre Roberta Pessoa na final do superpesado para boletar a conquista. Gabi raspou Roberta em duas oportunidades, passou a guarda, colocou o joelho na barriga e montou em sequência. A campeã se manteve à frente a todo momento, mas deslanchou no placar na reta final.

Tainan Dalpra reina no peso médio

Lucas Pinheiro garantiu seu primeiro ouro em Brasileiros na faixa-preta. O manauara foi irrepreensível e finalizou Welerson Gonçalves com um estrangulamento das costas, pelo peso-galo. Antes, o representante da Atos bateu Welison Fernandes e Bebeto Oliveira.

Diogo Reis, o antigo “Baby Shark” e atual “Megalodon”, começa a plantar uma hegemonia no peso-pluma. O prodígio manauara derrotou Cleber Clandestino por 6 a 2 na final e se consagrou bicampeão brasileiro na faixa-preta. Diogo se impôs contra Clandestino e definiu a luta nos últimos segundos ao puxar e raspar num movimento só. O aluno de Melqui Galvão finalizou as duas lutas que disputou antes da final dos plumas.

O americano Isaac Doederlein levou o ouro no peso-pena. Doederlein bateu Alex Sodré por decisão dividida dos árbitros, após o empate por 0 a 0 nos pontos. O resultado coroou Isaac bicampeão brasileiro. O faixa-preta de Rubens Cobrinha já tinha alcançado a façanha em 2019. No decorrer de sua trajetória no campeonato, Doederlein finalizou dois dos quatro embates na chave de pé.

Lucas Valente impressionou com atuação estupenda no peso leve. O lutador da Gracie Barra finalizou Natan Chueng na final com um estrangulamento das costas. Nas fases ateriores, Lucas derrotou Lucas Maquiné e Luiz Paulo.

Com as cores do antológico capacete de Ayrton Senna no kimono, Tainan Dalpra confirmou o favoritismo e brilhou no peso médio. Tainan teve atuação de gala no torneio e finalizou duas das três lutas com ataques das costas. Apenas Pedro Maia, na final, resistiu às investidas do astro da Art of Jiu-Jitsu. O aluno dos irmãos Mendes marcou 4 a 2, de virada, sobre Pedro na decisão da categoria. Tainan conquistou seu primeiro título brasileiro na faixa-preta e segue invicto em 61 lutas em torneios da IBJJF na faixa-preta. Quem há de pará-lo?

Gustavo Batista sobressaiu no peso meio-pesado. Ele largou atrás na final contra Matheus Spirandeli, ao ser quedado pelo lutador da Alliance, porém, reagiu na reta final. Gustavo aplicou a clássica raspagem de “tesourinha” e pegou as costas. Instantes depois, estrangulou no arco e flecha. O representante da Atos já tinha vencido o Pan 2023 e deu continuidade ao momento inspirado.

Fellipe Andrew adicionou mais uma medalha dourada para a coleção. Em duelo de representantes da Alliance, Andrew superou Gabriel Oliveira por 11 a 0 na final do peso pesado. Fellipe controlou as principais ações, conseguiu raspar, passar a guarda e montar. Antes, o campeão passou por Harryson Santana e Javier Barter.

Pedro Lucas Ribeiro foi coroado campeão brasileiro em sua segunda competição da IBJJF na faixa-preta. O “Herói do Gueto” bateu Eli Braz por uma vantagem na final do superpesado, em combate estudado. Pedro marcou a vantagem no minuto final após quase raspar o adversário. Ao longo do campeonato, o representante da Companhia Jiu-Jitsu derrotou nomes experientes, como Julian Stonjek, Devhonte “Bones” Johnson e Luis Cantareira. Neste ano, Pedro faturou o ouro no Europeu quando ainda estava na faixa-marrom.

Brenda Larissa sagrou-se bicampeã brasileira na faixa-preta. A aluna de Melqui Galvão, que conquistou o ouro no ano passado no peso-pluma, levou a melhor no galo nesta edição. Ela derrotou Jessica Caroline por três vantagens na final para levar o ouro.

Mayssa Bastos deu mais um passo rumo ao almejado Grand Slam. Mayssa superou Adele Fornarino por 4 a 1 nas vantagens, após o empate por 6 a 6 nos pontos, e reinou no peso-pluma. A campeã perdia a luta até os últimos 30 segundos, mas conseguiu raspar a oponente no apagar das luzes. A atleta da Unity Jiu-Jitsu faz um ano irretocável até o momento. Ela também venceu o Europeu, em janeiro, e o Pan, em março.

Bianca Basilio sagrou-se pentacampeã brasileira na faixa-preta. Bia teve atuação segura na final do peso-pena e derrotou Gabriela Pereira por 6 a 0. Basilio construiu o resultado após raspar e montar em sequência. Após a conquista, Bia saltou pelo tatame e desfilou com a bandeira do Brasil.

Luiza Monteiro e Sabrina Rogéria travaram um duelo estudado na final do peso leve. O equilíbrio se confirmou no resultado, já que Luiza venceu por decisão dividida, após o placar zerado. A experiente representante da Atos puxou para a guarda, fintou ataques e foi superior na visão dos árbitros. Luiza conquistou seu terceiro título expressivo em torneios da IBJJF na temporada e segue na caça ao Grand Slam.

Andressa Cintra desbancou Thalyta Silva no peso médio. A lutadora da Gracie Barra derrotou Thalyta por uma vantagem, dada após encaixar um ataque no armlock. Andressa envolveu a rival com sua habilidosa guarda-aranha e frustrou a atleta da Frates Jiu-Jitsu.

A polonesa Maria Malyjasiak se tornou campeã brasileira pela primeira vez na carreira. Malyjasiak bateu Sábatha Laís por 2 a 1 nas vantagens, em duelo parelho. Foi a segunda vitória de Maria sobre Sábatha neste ano. Ela também superou a brasileira no Pan.

Tamiris Silva teve desempenho dominante na decisão do peso pesado. A atleta da Dream Art estrangulou Thaynara Dias com um relógio no minuto final.

Confira abaixo os resultados do adulto faixa-preta no Brasileiro 2023:

MASCULINO

Absoluto: Victor Hugo Costa finalizou Victor Honório com um estrangulamento das costas

Peso-galo: Lucas Pinheiro finalizou Welerson Gonçalves com um estrangulamento das costas

Peso-pluma: Diogo Reis derrotou Cleber Clandestino por 6 a 2

Peso-pena: Isaac Doederlein derrotou Alex Sodré na decisão dos árbitros

Peso leve: Lucas Valente finalizou Natan Chueng com um estrangulamento das costas

Peso médio: Tainan Dalpra derrotou Pedro Maia por 4 a 2

Peso meio-pesado: Gustavo Batista finalizou Matheus Spirandeli com um arco e flecha

Peso pesado: Fellipe Andrew derrotou Gabriel Oliveira por Gabriel Oliveira por 11 a 0

Peso superpesado: Pedro Lucas Ribeiro derrotou Eli Braz por uma vantagem

Peso pesadíssimo: Victor Hugo Costa finalizou Cleyton Flores com um cross face

FEMININO

Absoluto: Gabi Pessanha finalizou Thalyta Silva com um cross face

Peso-galo: Brenda Larissa derrotou Jessica Caroline por três vantagens

Peso-pluma: Mayssa Bastos derrotou Adele Fornarino por três vantagens

Peso-pena: Bia Basilio derrotou Gabriela Pereira por 6 a 0

Peso leve: Luiza Monteiro derrotou Sabrina Rogéria na decisão dos árbitros

Peso médio: Andressa Cintra derrotou Thalyta Silva por uma vantagem

Peso meio-pesado: Maria Malyjasiak derrotou Sábatha Laís por 2 a 1 nas vantagens

Peso pesado: Tamiris Silva finalizou Thaynara Dias com um relógio

Peso superpesado: Gabi Pessanha derrotou Roberta Pessoa por 13 a 2