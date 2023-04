BJJ Stars: veja o plástico armlock voador de Erich Munis no GP Absoluto

Share it

Erich Munis teve desempenho dominante no GP Absoluto do BJJ Stars 10, disputado no último sábado, 22 de abril, em São Paulo, e sagrou-se campeão do torneio. Ao longo da competição, o craque paulista derrotou Fellipe Andrew, Victor Hugo Costa, Devhonte “Bones” Johnson e Guilherme Lambertucci.

O campeão deu um ótimo cartão de visitas ao público em sua primeira apresentação. Erich sacudiu a plateia ao aplicar um plástico armlock voador sobre Lambertucci nas oitavas de final. O ataque rendeu ao bicampeão mundial o prêmio de “finalização da noite”, de R$ 10 mil.

Erich aproveitou a brecha deixada por Lambertucci para iniciar sua caminhada rumo ao título. Munis já vencia o combate, mas caçou o triunfo de maneira magistral. Quando o atleta da Gracie Barra esticou o braço para tentar fazer guarda, Erich provou sua letalidade e mergulhou com um armlock voador encaixado.

Confira, nas imagens do Instagram da FloGrappling, a técnica aplicada por Erich Munis sobre Guilherme Lambertucci.