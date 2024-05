As lições de Hugo Shiomi, bicampeão do Grand Slam de Abu Dhabi

Share it

Quais lições você aprendeu com o recém conquistado bicampeonato do Grand Slam de Abu Dhabi?

A maior batalha sempre é você versus você!!! A cada desafio, precisamos vencer nossas dúvidas, nosso ego, nosso medo de perder, nossa preguiça, nossa necessidade por prazeres rápidos e baratos (doces, séries, jogos…), para só então realmente virar a chave e começar a pensar em vencer nossos adversários nas áreas de combate. É por isso que muitas vezes perdemos no campeonato mas saímos da arena nos sentindo bem. Afinal, para subir ao tatame, tivemos que vencer várias batalhas internas e isso nos oferece uma baita satisfação pessoal.

Qual mentalização acompanhou você do início ao fim do último Grand Slam?

“Cuide da sua energia!”, eu dizia para mim mesmo. “Cerque-se de pessoas melhores que você e que realmente torcem por você. Fuja de pessoas negativas e pessimistas.”

Que parte do treinamento você mais gostou?

Gosto de todo o processo, sentir que estou fazendo meu máximo para estar bem preparado para as batalhas. Preparação física, alimentação de qualidade, um bom sono para recuperação, estudos de lutas, drills e sparrings, liberação miofascial periódica… Tudo isso disciplina a minha mente e aumenta o meu senso de merecimento. Além disso, gosto muito de meditar, fazer banheira de gelo, curtir a natureza, pisar na grama, ir à praia, isso traz paz e tranquilidade no dia a dia e nos campeonatos. Na verdade eu adoro fazer tudo isso, então para mim não é sacrifício, é o lifestyle que escolhi para a minha vida.

Quais os próximos alvos para a temporada 2024?

Após conquistar o Bicampeonato do Grand Slam Abu Dhabi, busco o bicampeonato World Pro Master em novembro deste ano. Antes, luto o Grand Slam Istambul, que vai rolar em junho.