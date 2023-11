As lições de Hugo Shiomi após conquistar o World Pro Master 2023

Share it

O atleta da Almeida Jiu-Jitsu Hugo Shiomi conquistou a medalha de ouro na categoria master 2, até 69kg, do World Pro 2023 em Abu Dhabi, após vencer 4 lutas, sendo duas por finalização e duas por pontos.

Com isso, Shiomi fecha a temporada com uma ótima sequência vitoriosa. Entre as principais conquistas de 2023 estão o ouro no Grand Slam de Abu Dhabi (finalizando todas suas três lutas), no AJP Continental Ásia em Dubai e no AJP Continental África, no Cairo, terminando o ano como o primeiro do Ranking Mundial AJP em sua categoria.

Brasileiro radicado em Abu Dhabi, Shiomi ensina Jiu-Jitsu no Exército dos Emirados Árabes Unidos, representando o Armed Forces National Team (A.F.N.T.) em competições oficiais realizadas pela AJP, e dá dicas aos leitores da GRACIEMAG que desejam competir de forma vitoriosa na divisão master 2:

“É preciso jogar com a experiência a favor, recorrer ao autoconhecimento”, diz Shiomi. “Entender melhor o nosso corpo, saber o que nos faz bem e o que nos faz mal. Ser mais confiante na hora de fazer escolhas e tomar decisões. Quando eu competia entre os adultos, vivia cheio de dúvidas. Com a maturidade veio a clareza, e é daí que vem a sagacidade de um lutador no master 2, além de muito treino, claro. Muito treino inteligente. Não devemos treinar de qualquer jeito, é preciso recorrer à experiência em todos os momentos, tanto durante as lutas, como fora delas também”.