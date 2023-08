As lições da campeã Thaynara para competir com a mente em paz

Share it

Professora da Double Five Jiu-Jitsu, Thaynara Dias voltou de Las Vegas com medalhas e lições valiosas, após vencer o American National da IBJJF, o Campeonato Americano da Federação.

A aluna dos GMIs Alex Salgado e Tatu Escobar finalizou todas as suas lutas no evento. O curioso é que a faixa-preta estava enfrentando tempos difíceis e dúvidas na carreira, após ficar fora do pódio no Mundial de Jiu-Jitsu. Confira o que ela aprendeu ao sacudir a poeira e dar a volta por cima.

GRACIEMAG: Qual foi a maior lição dessa conquista em Vegas?

THAYNARA DIAS: Fui campeã na minha categoria de peso e fiquei em terceiro lugar no absoluto. Um ponto importante sobre esse torneio é que eu estava passando por um momento difícil depois do Mundial. Na Pirâmide eu perdi nas quartas, e acabei ficando fora do pódio. Fiquei assim um pouco para baixo. Mas no American National consegui atuar de modo mais leve, dei a volta por cima e aprendi que temos que respeitar nossos momentos. Consegui lutar bem e finalizar todas minhas lutas na categoria. Aprendi assim que jamais conquistamos nossos sonhos no tempo que a gente deseja, e sim no que Deus quer.

Como foi a caminhada até o bronze no absoluto?

Fiz duas lutas e voltei com o bronze. Finalizei uma e a outra perdi nos pontos. Não me cobrei tanto nesse campeonato pois eu estava um mês sem treinar. Resolvi ir por pura adrenalina e por incentivo do meu esposo. E foi o melhor campeonato que eu fiz, pois não me cobrei e só me diverti.

Como sua cabeça funciona durante os torneios?

Sempre penso que é só mais um dia fazendo meu trabalho, que eu treinei para aquilo e sempre peço a Deus que me conceda a vitória se for da vontade dele. Sempre me imagino lutando, antes de entrar para competir. Isso de fato me acalma. Gosto de visualizar na minha cabeça as técnicas que quero fazer, como se a luta já estivesse rolando. E isso sempre funciona, imagino minha mão erguida no final, e que eu mereci pois treinei anos para chegar lá.

O que um campeão deve perseguir?

Persistência e determinação sempre. Em muitas etapas da nossa vida, vai parecer que chegamos ao limite, que não dá mais. Parece que você não está no lugar certo, sabe? Mas é preciso espantar esses pensamentos e confiar em si mesmo acima de tudo, pois você e Deus no fim das contas são os únicos combustíveis para não parar. Só você pode fazer isso por você, então siga em frente que, no fim da estrada quando olhar pra trás, verá que valeu a pena cada pedra no caminho.

Você guarda algum momento memorável dos seus treinamentos nesta temporada?

Meus momentos de treino no tatame são sempre divertidos e memoráveis. Mas lembro que antes do Brasileiro da CBJJ, o Salgado e o Tatu sempre me motivaram muito, me botaram para cima e me deram aquela certeza que eu iria chegar bem ao Campeonato. Eles sempre estavam comigo me mostrando que eu podia. Isso com certeza vai ficar sempre na minha memória e no meu coração.

