A virada antológica de Adam Wardzinski sobre Fellipe Andrew no Pan

Adam Wardzinski e Fellipe Andrew protagonizaram um duelo emocionante na final do peso pesado do Pan 2023, no último domingo, 26 de março, em Kissimmee, Flórida.

Adam renasceu no combate quando a vitória parecia apenas questão de tempo para o adversário. Andrew, que derrotara o polonês por 7 a 0 na final do Europeu há cerca de dois meses, caminhava a passos largos para sacramentar a segunda goleada no ano sobre o rival. O atleta da Alliance teve um começo avassalador e abriu 9 a 0, ao passar a guarda, montar e raspar.

Diante da iminência da derrota, Adam Wardzinski mostrou a letalidade de sua principal arma: a raspagem de gancho. Na reta final do confronto, o polonês raspou Fellipe em duas oportunidades a partir da posição – a última delas foi executada no minuto final, quando o lutador da Checkmat passou a guarda e montou para se igualar aos 11 pontos do brasileiro.

Até este momento, o combate estava empatado e Andrew tinha grandes chances de levar a vitória na decisão dos árbitros, já que dominara boa parte da luta. Porém, Adam seguiu o conselho do professor Lucas Leite e atacou o pescoço do oponente com um estrangulamento com a gola nos últimos segundos. Como ofereceu real perigo de finalização, o perseverante polonês foi premiado com a vantagem no estouro do cronômetro para garantir seu primeiro ouro pan-americano na faixa-preta.

Antes de carimbar vaga na final, Adam estrangulou Roberto Jimenez e Filipe Pimentel.

Confira o duelo a seguir: