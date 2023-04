UFC: Alex Poatan se prepara para duelo histórico contra Adesanya

Share it

O quarto encontro entre Alex “Poatan” Pereira e Israel Adesanya está marcado para sábado, 8 de abril, na luta principal do UFC 297, em Miami, Flórida. O brasileiro fará sua primeira defesa do cinturão peso médio após destronar o nigeriano em novembro do ano passado.

A saga dos arquirrivais está prestes a ganhar seu quarto capítulo. O retrospecto pesa a favor de Alex Poatan, já que o brasileiro derrotou o nigeriano nos três embates – dois no kickboxing e um no MMA. Porém, a narrativa contém episódios dramáticos que alimentaram a expectativa para o próximo confronto.

Poatan, que quase fora nocauteado no fim do primeiro round, levou a pior em três dos quatro primeiros assaltos. Apenas o triunfo por meio da via rápida coroaria o guerreiro pataxó. Foi então que o “Mão de Pedra” provaria novamente o significado da alcunha que recebera de Belocqua Wera, seu primeiro treinador.

Antes do quinto round começar, Poatan disparou: “pronto para matar.” O indígena foi à caça da presa. Poatan voltou ao assalto final para buscar o nocaute, enquanto o então campeão tentava cadenciar o ritmo para administrar a vantagem. Foi o fatídico cruzado de esquerda – o mesmo que nocauteou Adesanya no kickboxing em 2017 – que abriu o caminho da vitória. As pernas do nigeriano ficaram trêmulas após o golpe. Alex partiu para cima e desferiu uma saraivada de golpes até o árbitro encerrar o combate.

Adesanya explorou a luta agarrada no decorrer do confronto e fazia uma apresentação irretocável. Oferecia poucas brechas ao desafiante e ditava a tônica do embate. No entanto, todos os astros têm uma fraqueza, por mais que esta esteja escondida há tempos. Passaram-se cinco anos desde o último encontro no kickboxing e Adesanya alcançara o estrelato no Ultimate. Mas Poatan mostrou novamente ser a kryptonita do rival.

Os capítulos anteriores reforçaram que qualquer vacilo será fatal no sábado. Ambos são trocadores de elite e conhecem o jogo um do outro minuciosamente. Uma eventual vitória de Poatan pode encerrar a duradoura rivalidade e ampliar seu legado nos esportes de combate. Por outro lado, o triunfo de Adesanya acabaria com o fantasma que o assombra há anos.

Confira abaixo o card completo:

UFC 287

Miami, Flórida

8 de abril de 2023

CARD PRINCIPAL:

Peso médio: Alex Poatan x Israel Adesanya

Peso meio-médio: Gilbert Durinho x Jorge Masvidal

Peso-galo: Rob Font x Adrian Yanez

Peso meio-médio: Santiago Ponzinibbio x Kevin Holland

Peso-galo: Raul Rosas Jr. x Christian Rodriguez

CARD PRELIMINAR:

Peso médio: Kelvin Gastelum x Chris Curtis

Peso-palha: Michelle Waterson-Gomez x Luana Pinheiro

Peso médio: Gerald Meerschaert x Joe Pyfer

Peso pesado: Karl Williams x Chase Sherman

Peso-palha: Lupita Godinez x Cynthia Calvillo

Peso leve: Ignacio Bahamondes x Trey Ogden

Peso-pena: Steve Garcia x Shayilan Nuerdanbieke

Peso-palha: Sam Hughes x Jaqueline Amorim