Rainha no Pan, Gabi Pessanha passa das 100 finalizações como faixa-preta

Desde que conquistou a faixa-preta em junho de 19, com apenas 18 anos, Gabi Pessanha vem demolindo tabus e reescrevendo a história do Jiu-Jitsu esportivo feminino.

No Pan 2024, tradicional torneio da IBJJF organizado este ano na Flórida, a campeã mostrou que mantém a mente forte e o foco na invencibilidade, que já dura três anos.

São agora, segundo contas do BJJ Heroes que batem com a da lutadora, 162 vitórias de Gabi como faixa-preta. No Pan, foram cinco vitórias e quatro finalizações. A única a escapar foi Elizabeth Mitrovic, na semifinal do absoluto – o placar terminou em 23 a 0. A faixa-preta não perde há 118 lutas oficiais.

Com mais este ouro duplo no peso e absoluto, a estrela do superpesado ainda conquistou mais uma façanha: ela ultrapassou as cem finalizações desde que começou a lutar como faixa-preta. São 101 finalizações em combates oficiais com kimono.

Cinquenta vitórias foram por pontos e somente seis na decisão dos árbitros. Pessanha tem somente seis derrotas na faixa-preta – quatro para Yara Soares, a última a vencê-la no Grand Slam de 2021, uma para Tayane Porfírio e uma para Ana Carolina Vieira.

Além da rainha Gabi, o outro campeão absoluto fez o Pan 2024 lembrar o Campeonato Brasileiro de 2022. Lá como cá, Gutemberg Pereira e Gabi Pessanha foram de novo aclamados como rei e rainha absolutos.

Donos de iniciais parecidas inclusive, GP & GP estavam inspirados nas finais na Flórida.

Gutemberg estrangulou Marcus Scooby com a gola após parar nas suas costas. Já Gabi perseguia o tri no peso e absoluto do Pan e conquistou o feito de modo fulminante, ao puxar e finalizar Izadora Cristina na chave de pé.

Outro destaque do evento foi Micael Galvão, campeão após sentir o pé na primeira luta, numa chave de pé bem encaixada.

Confira as outras finais da faixa-preta adulto na Flórida:

Peso pesadíssimo: Yatan Bueno venceu Berg Pereira por 1 ponto negativo (pegada ilegal)

Galo: Thalison Soares venceu Rodnei Barbosa por 2 vantagens a 0

Pluma: Diego Pato finalizou Malachi Edmond no pé

Pena: Kennedy Maciel raspou e venceu Fabricio Andrey por 2 a 0

Leve: Jackson Nagai venceu Natan Chueng por 3 vantagens a 1

Médio: Mica Galvão finalizou Andy Murasaki no braço

Meio-pesado: Uanderson Ferreira finalizou Mateus Rodrigues nas costas

Pesado: Fellipe Andrew quedou e raspou Pedro Machado para vencer por 4 a 0

Superpesado: Anderson Munis e Erich Munis fecharam

Feminino

Superpesado: Gabi Pessanha finalizou Mayara Custódio pelas costas

Pesado: Izadora Cristina montou para vencer Thaynara Dias por 7 a 0

Meio-Pesado: Ingridd Sousa e Maria Vicentini fecharam

Médio: Thalyta Silva venceu Vannessa Griffin por 2 a 0

Leve: Janaina Lebre venceu Sabrina Gondim na decisão

Pena: Larissa Campos venceu Maria Luiza Nunes por 12 a 2

Pluma: Mayssa Bastos finalizou Jessica Caroline nas costas

Galo: Shelby Murphey e Ana Lima fecharam