Professor Valter Pessanha e o “Jiu-Jitsu como missão”

Quais os benefícios que um professor de Jiu-Jitsu oferece às pessoas e à comunidade onde ele atua?

VALTER PESSANHA: Quem pratica Jiu-Jitsu desenvolve as valências físicas, como a flexibilidade, o gás, a resistência… Porém, o que considero mais vantajoso é o benefício mental, a autoestima que o esporte desenvolve nas pessoas. Um professor de BJJ, portanto, é aquele que proporciona mais qualidade de vida aos alunos.



O seu filho é uma dessas pessoas que alcança uma ótima qualidade de vida através dos benefícios do Jiu-Jitsu, correto?

Sim, meu filho é certamente o meu aluno mais assíduo. Ele se chama Bryan Pessanha e vem desfrutando do estilo de vida de um grande campeão de Jiu-Jitsu infantil. Já foi tetracampeão panamericano Kids pela IBJJG, tricampeão brasileiro pela CBJJ, bicampeão sul-americano pela IBJJF, campeão do Naga Virginia. Uma juventude ligada à saúde, ao esporte, à socialização nos eventos e na academia e, claro, longe dos perigos das ruas, das drogas etc.

Qual é o seu grande objetivo para o futuro da carreira?

Quero seguir transformando vidas em comunidades do Rio de Janeiro por meio do meu projeto social. Minha missão vai além de inspirar; meu objetivo é tirar crianças de circunstâncias desafiadoras, oferecendo oportunidades que transcendem o reino dos esportes. Buscamos incutir valores de respeito, disciplina e resiliência, capacitando os jovens a desbloquear todo o seu potencial e fazer contribuições significativas para o mundo. Recentemente, por exemplo, levei dois juvenis para competir nos EUA, treinaram comigo e foram campeões do Fort Lauderdale Open e do Pan Kids NoGi.

Quando uma dessas crianças do Projeto Social hesita em treinar Jiu-Jitsu, o que você costuma dizer para convencê-la a vestir o kimono e começar a jornada na arte suave?

Eu simplesmente explico a minha missão, que é para que esses jovens tenham a oportunidade de um futuro melhor dentro do esporte, onde possam se tornar atletas de alto nível, instrutores ou até mesmo montar sua própria academia de Jiu-Jitsu no futuro. Ou seja, eu mostro oportunidades, apresento caminhos. O Jiu-Jitsu salva!