Fabio Gigantinho, da GB Cedar Park, convoca faixas-roxas!

Share it

“É com grande honra e satisfação que convidamos atletas da ‘graduação faixa-roxa’ a fazer parte de um processo seletivo muito bacana, que abre portas para muitos talentos da arte suave prosperarem na vida e também como lutadores”, diz Fabio Gigantinho, professor da Gracie Barra Cedar Park, no Texas.

Referência no Kids Program na Gracie Barra, além de competidor vitorioso nos principais torneios da IBJJF, Gigantinho vem se aperfeiçoando cada vez mais na carreira de professor e empresário.

Além da Gracie Barra Cedar Park, sua primeira escola no Texas, o brasileiro hoje conta com uma escola em Round Rock e a nova filial, em Georgetown. “Quero compartilhar toda essa minha experiência com atletas que estão em processo de formação. Usar o Jiu-Jitsu como ferramenta para mudar vidas, esse é o meu grande objetivo.”

“Além de aprender Jiu-Jitsu em escala avançada, os atletas selecionados vão dominar o idioma inglês e entender como funciona o mundo dos negócios da arte suave”, promete o faixa-preta. “São esses os principais fundamentos para uma carreira de sucesso.”

“Hoje contamos com um grupo de seis atletas brasileiros que estão vivendo o sonho de trabalhar única e exclusivamente com o Jiu-Jitsu, eles chegaram aqui com um sonho e nós temos toda a estrutura necessária para que eles possam alcançar seus objetivos na vida.”

“Prontos para viver esse sonho? Envie o seu currículo esportivo para o e-mail atleta@gbwilco.com e faça parte de um time campeão nos tatames e na vida!”

Oss!